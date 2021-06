Rechtspfleger: Kampf um rechte Wähler

Werthaltige Flüchtlingskurse

Besonders deutlich zeichnet sich die türkise Handschrift in den Wertekursen ab. Seit 2017 sind Flüchtlinge verpflichtet, Schulungen über das Leben in Österreich zu absolvieren. Für Frauen aus patriarchalen Gesellschaften sind diese Kurse über Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Demokratie, Menschenrechte oder Antisemitismus oft die erste Gelegenheit, ohne männliche Aufsicht mit westlichen Lebenswelten in Berührung zu kommen. Im Herbst wird die Dauer der Kurse von acht auf 16 Stunden erhöht.

Schon unter Türkis-Blau wurde die Betreuung und Rechtsberatung von Asylwerbern verstaatlicht, mit dem Motiv, die Asylverfahren in der neu geschaffenen Asyl-Agentur BBU zu beschleunigen. Das damit verbundene Ziel, Menschen ohne Chance auf Asyl rascher reinen Wein einzuschenken, wurde dadurch teilweise erfüllt.

Umstrittener – was ihren Nutzen betrifft – bleiben die Deutschklassen in den Schulen. In einer groß angelegten Befragung der Uni Wien beklagten Lehrer die Abgrenzung der Schüler, was deren fehlerhaftes Deutsch erst „kultiviere“. Nach dem ersten Jahr wären 80 Prozent der Deutschklassen-Schüler in den normalen Unterricht übergewechselt, entgegnet das Ministerium. Im vergangenen Wintersemester hätten es trotz Corona und Distance-Learning immerhin 33 Prozent geschafft. „Das ist keine Stigmatisierung“, zieht Bildungsminister Heinz Faßmann eine positive Bilanz.

Fazit: Bei weniger radikalen Reformen ist die türkise Handschrift in der Integrationspolitik durchaus erkennbar. Von den härtesten Ansagen an die rechte Wählerschaft blieben hingegen nur Überschriften: Achtjährige Schülerinnen dürfen weiter Kopftuch tragen, die Mindestsicherung für Flüchtlinge ohne Deutschkenntnisse ist nicht gekürzt, berüchtigte Moscheen stehen weiterhin offen, die Balkanroute ist wieder halb offen. Doch im populistischen Match um die härtere Ausländerpolitik waren Überschriften schon immer wichtiger als konkrete Einträge auf der Reform-Landkarte.