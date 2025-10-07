Ein verpixeltes Bild der mutmaßlichen Betrügerin Sanela G.
© Privat/Irma Tulek
Spendenbetrug

Bekannte über Sanela G.: „Die Frau konnte auf Knopfdruck weinen“

Die mutmaßliche Betrügerin Sanela G. sammelte über 37.000 Euro Spenden, angeblich für die Familien der Opfer des Grazer Amoklaufs. Erstmals melden sich nun Menschen zu Wort, die G. privat kannten.
Daniela Breščaković
Von Daniela Breščaković
07.10.25

„Ich bin dir nicht böse“, schreibt Sanela G. am Freitag vergangener Woche in ihrer letzten Nachricht an mich. Drei Stunden später wird die 33-Jährige festgenommen. Am Dienstag dieser Woche ordnete die Staatsanwaltschaft Graz Untersuchungshaft gegen die mutmaßliche Betrügerin an. Es ist der vorläufige Schlusspunkt eines Falls, der seit Tagen Österreich bewegt. Die Recherchen von profil und „Datum“ hatten das komplexe Lügennetzwerk von Sanela G. aufgedeckt – kurz darauf griff die Polizei ein. Seitdem werden immer mehr Details über das Leben der Frau mit den Dutzenden Identitäten bekannt. Nach der Veröffentlichung der Recherchen erreichten die Redaktionen weitere Hinweise aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz. Immer deutlicher zeigt sich das Bild einer Frau, die seit Jahren das Mitleid ihrer Mitmenschen gezielt ausnutzte. Ein Mann erinnert sich gegenüber profil, Sanela G. bei der Ausbildung zur Rettungssanitäterin kennengelernt zu haben.

(profil.at)  |  Stand:
Daniela Breščaković

Daniela Breščaković

ist seit April 2024 Innenpolitik-Redakteurin bei profil. War davor bei der „Kleinen Zeitung“.

