U-Haft gegen mutmaßliche Betrügerin Sanela G. verhängt

Die 33-jährige Sanela G. sitzt seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft, das bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz gegenüber profil. Gegen die Frau wird wegen mutmaßlichen Betrugs ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft soll sie unter anderem durch eine fingierte Spendenaktion für die Opfer des Amoklaufs in Graz mehrere zehntausend Euro erschlichen haben. Konkret sammelte sie Spenden in der Höhe von 37.262 Euro. Es bestehe außerdem Verdunkelungs- sowie Tatbegehungsgefahr.

Zudem steht sie im Verdacht, durch gefälschte Unterlagen zur Ausbildung als Pflegeassistentin unrechtmäßig Sozialleistungen des Arbeitsmarktservice (AMS) in Höhe von bis zu 23.000 Euro erhalten zu haben. Eine weitere Auszahlung von 14.000 Euro stand ebenfalls bevor, konnte durch die Festnahme aber verhindert werden.