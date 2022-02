Sideletter: Die verlorene Ehre des Werner K.

Wenn die ÖVP in der Vergangenheit gesündigt hatte, empfahl ihr Werner Kogler süffisant „Beichte, Buße, Besserung“. Jetzt muss der Vizekanzler selbst um Absolution bitten. Er tat das auf dem Twitter-Beichtstuhl: „Ich verstehe alle, die finden, wir Grünen sind in der Form hinter unseren eigenen Ansprüchen zurückgeblieben – das sehe ich auch und das tut mir leid.“ Ehrliche Reue zeigte Kogler dabei eigentlich nicht. Da die Grünen eher keine Katholiken sind, suchen sie die wahre Schuld nicht bei sich selbst, sondern finden sie bei einem anderen: Sebastian Kurz. In seiner „Skrupellosigkeit“ (Vorarlbergs grüner Landesrat Johannes Rauch) habe dieser Kogler & Co den Sideletter förmlich aufgezwungen. Und dass die Nebenabrede auch noch öffentlich bekannt wurde, sei „ein Manöver der beleidigten Kurz-Kamarilla“. Wenn Rauch spricht, ist Feuer.

Bosheiten und Pinseleien

Man will den bekannt sensiblen Grünen ja nicht zu nahetreten, aber ganz unbefleckt kommen sie aus dieser Chose nicht mehr raus. Was seiner Partei jetzt blüht, kann Kogler bei Knigge („Über den Umgang mit Menschen“) nachlesen: „Strebe nach Vollkommenheit, aber nicht nach dem Scheine der Vollkommenheit und Unfehlbarkeit! Die Menschen beurteilen und richten Dich nach dem Maßstab Deiner Forderungen.“ Einem moralisch Erhabenen „wird ein einziger Fehltritt höher angerechnet, als anderen ein ganzes Register von Bosheiten und Pinseleien“.

Knigge kannte die ÖVP nicht. Mit den Pinseleien seines Vorgängers muss sich der neue Bundesparteiobmann Karl Nehammer wohl noch länger herumschlagen. Dass er einmal selbst Bundeskanzler wird, war im türkis-grünen Sideletter übrigens nicht vorgesehen. Ein schlechtes Gewissen hat Nehammer jetzt auch, schließlich ist er Katholik. Und – ganz in Koglers Sinne – verspricht der Bundeskanzler Besserung: „Mit mir wird es in künftigen Regierungen keine geheimen Vereinbarungen außerhalb des Regierungsprogramms geben.“ Dieses Versprechen setzt voraus, dass es künftige Regierungen mit Nehammer geben wird. Bleibt am Ende eine Frage: Wird der Anstand Nichtwähler?