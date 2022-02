"Es war der erste Tag im Januar, und die Zwillinge machten ihren ersten Spaziergang im Schnee. ,Guck mal', sagte Willy, eine Schneemaus!'" Der Vater des zehnjährigen Nino staunte nicht schlecht, als ihm sein Sohn diese Zeilen daheim vortrug. Ninos Deutschlehrerin in seiner Volksschule im 20. Wiener Gemeindebezirk hatte ihm die Übung aufgetragen. Der Vater blätterte weiter und stieß auf eine Leseübung in Postkartenform: "Liebe Tante, wir verbringen die Weihnachtsferien in einem kleinen Bergdorf. Jeden Tag laufen wir Ski."



Gucken statt schauen, Ski laufen statt Ski fahren - hätte der Vater am Vortag nicht mit anderen Eltern darüber diskutiert, wie anfällig Kinder und Jugendliche für bundesdeutsche Begriffe sind, wären ihm die beiden "Fremdwörter" wohl gar nicht aufgefallen. Zu verbreitet ist Deutsch-Deutsch mittlerweile - vor allem in Österreichs Städten. Viele Eltern fragen sich: Sollen sie die "Germanisierung" ihrer Kinder akzeptieren, weil sie ohnedies nicht zu stoppen ist, oder Widerstand leisten? Und wenn ja, wie, wenn sie nicht nur gegen deutsches Fernsehen, deutsche Kinderbücher und soziale Medien antreten, sondern bundesdeutsche Begriffe schon in Volksschulen einsickern?



0,4 Prozent der Wörter sind im Duden als österreichisch gekennzeichnet. Österreich würde seine Identität wohl nicht verlieren, wenn die Kinder diese durch andere Wörter ersetzen. Schade um den Sprachschatz wäre es dennoch, wenn Eltern und Schulen ihn nicht, so gut es geht, an die nächste Generation weitergeben.



Nachfrage im Unterrichtsministerium, beim Wiener Stadtschulrat sowie beim Österreichischen Bundesverlag (ÖBV), der besagtes Volksschulbuch herausgibt. Das "Deutsch Sprach-Lese-Buch" ist eines der beliebtesten Lernbehelfe, das in rund 1000 österreichischen Volksschulen zum Einsatz kommt. Alle drei befragten Stellen verweisen darauf, dass in dem Werk auch Texte nichtösterreichischer Autoren vorkommen, in die aus urheberrechtlichen Gründen nicht eingegriffen werden könne. Die besagte "Guck mal"-Passage sei damit zu erklären. Aber wie oft müssen sich derlei Sprachausflüge in einem heimischen Schulbuch wiederholen? In einem weiteren Gedicht heißt es: "Der Frosch, der guckt die Fröschin an."