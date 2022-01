Staatsoper: Gesundheitskasse prüft Vorwurf der Scheinselbstständigkeit

Ein Orchester entfaltet seine Wirkung nur, wenn alle Positionen mit Profis besetzt sind. Bei Dutzenden Musikern ist es ein kleines Kunststück, die Termine für Proben und Vorstellungen zu akkordieren. Und weil so gut wie nie alle Stammspieler eines Ensembles gleichzeitig verfügbar sind, helfen Springer aus, die Lücken zu füllen.



Nagl spielte laut seinen eigenen Aufzeichnungen Ende 2019 sieben Proben zu zweieinhalb Stunden für das Stück "Orlando", das in der Staatsoper uraufgeführt wurde. Dafür bekam er 450 Euro, seine Vorbereitungszeit zu Hause sei nicht entlohnt worden. Obwohl die Staatsoper als Teil der Bundestheater-Holding mit öffentlichen Geldern gefördert wird, erhalten Springer dort keine Anstellung - ganz im Gegensatz zu den Ensembles der Bundesländer.



"Substituten (so heißen die Springer in der Fachsprache, Anm.) sind ein unverzichtbarer Bestandteil des regulären Orchesterbetriebs. Kein Substitut wird mit einer Honorarnote beschäftigt. Wenn er weniger als sechs Tage am Stück spielt, dann wird er fallweise, ansonsten vollangemeldet", erklärt die Sprecherin des Orchesters Tonkünstler Niederösterreich. Beim Bruckner Orchester läuft es ähnlich.



Arbeitsrechtler Martin Gruber-Risak von der Uni Wien hält eine Anstellung für Substituten für die sauberste Lösung: "Es geht um das Kriterium der persönlichen Abhängigkeit. Wenn man an den Arbeitsort, an fixe Zeiten und Arbeitsabläufe gebunden ist, spricht das für ein Anstellungsverhältnis." Beim Orchestermusiker, meint Gruber-Risak, sei "der Ort vorbestimmt, an dem er arbeiten muss, auch die Zeit, wann er spielen muss". Und, so der Arbeitsrechtler: "Er muss das spielen, was der Dirigent vorgibt. Es gibt also so gut wie überhaupt keinen Spielraum zur selbstständigen Leistungserbringung. Auch wenn der nur für einen Tag angestellt ist, ist ziemlich klar, dass er ein Arbeitnehmer ist."