Straßenkampf: Corona hat eine neue, rechte Zivilgesellschaft hervorgebracht

Gerald Hesztera von der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium sagt es in einer Online-Debatte des Presseclubs Concordia in entwaffnender Ehrlichkeit. "Um Gewalt zu verhindern, haben wir sie ziehen lassen." Es sei einfach eine zu große Menge gewesen, um Hygienemaßnahmen wie Mund-Nasen-Schutz und einen Abstand von zwei Metern durchzusetzen oder die nicht genehmigte Versammlung aufzulösen.



Die schiere Masse hebelte die behördlichen Anweisungen aus. Auf den ersten Blick ist das eine bittere Erkenntnis. Mehr als 10.000 Menschen waren am vergangenen Sonntag trotz einer öffentlich bekannt gemachten Untersagung der Veranstaltung über die Wiener Ringstraße gezogen. Ein ähnlicher Umzug 14 Tage zuvor war noch offiziell genehmigt gewesen. Das Phänomen ist neu: Dass so viele Menschen in Österreich trotz Verbots auf die Straße gehen; nichts dabei finden, Aufrufen von Rechtsradikalen zu folgen, neben notorischen Neonazis und dubiosen christlichen Sektenanhängern einher zu laufen; sich darüber einig sind, dass Medien nicht mehr zu trauen und nur auf speziellen Online-Plattformen "die Wahrheit" zu finden sei.