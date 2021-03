Übergangs-Schnupfen

Für Frauenfeindlichkeit und Rassismus kann Corona übrigens nichts, zudem kommt beides in den besten Häusern vor. Meghan Markle und ihr Mann Harry Windsor haben das gerade wieder einmal eindrucksvoll bestätigt. Im Interview mit der US-Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey erzählte das ehemalige britische Prinzenpaar zwar nicht ungeschminkt, aber doch relativ schonungslos vom Leben unter Royals. Harry, ganz offen: „Ich wusste nicht, dass ich gefangen war.“ Sagen wir so: Wir haben es schon vor einem halben Jahr gewusst! Als passionierter Übergangsjackenträger kann ich dazu ansonsten nur sagen: komplett Gänsehaut.

In diesem Sinne: Ziehen Sie sich etwas Gescheites an – und lesen Sie was Kluges! Davon geht zwar nicht der Schnupfen weg, aber wenigstens diese lästige Ungewissheit.

Ihr Sebastian Hofer

