Ungeimpft an der Schule - das versteckte Problem der Nachmittagsbetreuer

Verschwörungstheorien aus migrantischem und alternativem Umfeld

In den Teams würden einzelne Mitarbeiter, oder wie es Rieder nennt, "Verstärker", andere zum Impfen motivieren oder eben davon abhalten. Bei Freizeitpädagogen kommen zwei Faktoren zusammen, die zu einer höheren Impfskepsis führen können. Einerseits würden bei BiM viele "Personen aus dem alternativen Bereich" arbeiten, wo eine gewisse Grundskepsis gegenüber der Schulmedizin bestehe, sagt Rieder. Andererseits ist der Anteil an Mitarbeitern mit Migrationshintergrund doppelt so hoch wie bei Lehrern. So gesehen spiegelt BiM die soziokulturelle Realität der Stadt besser wider als andere öffentliche Bereiche. In einigen migrantischen Communities halten sich Verschwörungstheorien aber besonders hartnäckig. "Ich kann diesen Effekt aufgrund der Diversität unserer Mitarbeiter nicht ausschließen", sagt Rieder. Daran hätten auch Medien der Herkunftsländer ihren Anteil. Rieder erwähnt beispielsweise die "massiv negative Propaganda" gegen die Impfung in so manchen türkischen Medien oder Social-Media-Kanälen.

Eine Herausforderung ist auch die Angst von Frauen um ihre Fruchtbarkeit. Damit haben auch viele Kindergärten zu kämpfen. Bei BiM ist das Personal ist zu 82 Prozent weiblich und großteils zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt. "Wir versuchen hier gezielt, mit Aufklärungsvideos gegenzusteuern", sagt Rieder.

Führt Impfpflicht zu Personalmangel in Horten?

Ab 1. Februar kommt in Österreich eine generelle Impfpflicht. Bildungsstadtrat Wiederkehr drängt parallel dazu auf eine spezifische Impfpflicht für pädagogisches Personal in Schulen und Kindergärten. Es wird eng für die Impfgegner unter den Freizeitpädagogen. Gleichzeitig braucht die Branche dringend Personal, weil durch den Ausbau der Ganztagsschulen in Wien alleine bei BiM jährlich zehn Schulen zur Betreuung dazu kommen.

Es wird in den nächsten Monaten viel Bedarf an Aufklärungsvideos geben. So viel steht fest.