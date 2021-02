profil-Morgenpost: Schwappen Sie auch langsam über?

Glaubensgemeinschaft Super-Bowl

Vor einigen Jahren schwappte auch der Kult um die Super-Bowl nach Österreich über. Das Finalspiel im American Football ist ein Hochamt im US-Sportkalender – mit rasant wachsender Glaubensgemeinschaft in Österreich, die die Nacht von Sonntag auf Montag bei Bier, Hendlflügerln und Nachos (so machen es die Amis) vor dem TV-Apparat verbrachte. Sollte es jemals ein Österreicher in die Super-Bowl schaffen, wird er wahrscheinlich Sandro Platzgummer heißen. Der 23-Jährige spielt im erweiterten Kader der New York Giants. Nebenbei studiert er Medizin. Falls es für die Kampfmannschaft nicht reicht, kann Platzgummer ja Teamarzt werden. Oder der Innsbrucker kehrt in seine Heimat zurück. Tirol kann Ärzte und robuste Burschen derzeit gut gebrauchen.