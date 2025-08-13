Verfassungsgerichtshof kippt FPÖ-U-Ausschuss zu Pilnacek und Corona

Am 21. Mai brachte die FPÖ im Nationalrat das Verlangen auf Einsetzung eines „ÖVP-Machtmissbrauchs-Untersuchungsausschusses“ ein. Untersuchungsgegenstand sollten einerseits die kriminalpolizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Tod von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek im Oktober 2023 sein, zum anderen die Corona-Politik der türkis-grünen Bundesregierung, insbesondere der behördliche Umgang mit Corona-Demonstrationen und „regierungs- und maßnahmenkritischen Bürgern“, wie im blauen Antrag zu lesen ist. Der Untersuchungszeitraum reicht vom 7. Jänner 2020, dem Tag der Angelobung der türkis-grünen Regierung, bis zum 20. Mai heurigen Jahres.

Schon bei der Parlamentsdiskussion über das Verlangen auf Einsetzung des U-Ausschusses im Mai orteten die anderen Fraktionen rechtliche Probleme. Denn laut Artikel 53 der Bundesverfassung kann nur ein „bestimmter abgeschlossener Vorgang im Bereich der Vollziehung des Bundes“ Untersuchungsgegenstand sein.

Doch was hat der Tod des Sektionschefs mit der türkis-grünen Corona-Politik zu tun? Der juristische Kunstgriff der FPÖ: In beiden Fällen habe die ÖVP als Kanzlerpartei versucht, Kritiker einzuschüchtern. Laut dem blauen Antrag bestehe „der Verdacht der unsachlichen oder rein parteipolitisch motivierten Einflussnahme“ auf Polizei, Staatsanwaltschaften, Versammlungsbehörden und Medien durch ÖVP-Vertreter in Innen- und Justizministerium sowie im Bundeskanzleramt. Schwarz und Rot überzeugte die Argumentation nicht. Von einem „Wirr-Warr-Ausschuss“ sprach die ÖVP, von „Kraut und Rüben“ die SPÖ. Im Juli lehnten ÖVP, SPÖ und Neos im Geschäftsordnungsausschuss den U-Ausschuss-Antrag der freiheitlichen Abgeordneten ab. Diese wandten sich daraufhin an den Verfassungsgerichtshof, um den Beschluss des Geschäftsordnungsausschusses anzufechten.