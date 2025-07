Verletzt „Jup.“ die Menschenwürde von Egisto Ott?

Nun klagt Ott profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer auf Unterlassung. Nicht aufgrund ihrer ausführlichen Berichterstattung über die Vorwürfe gegen seine Person. Sondern wegen eines Postings auf der Plattform „X“ Ende Juni dieses Jahres. Der Investigativjournalist Christo Grozev hatte ein Foto von Ott am roten Teppich der Premiere des Films „Spy Capital Vienna“ geteilt und darüber auf Englisch geschrieben : „Egisto Ott (rechts), ein früherer österreichischer Sicherheitsbeamter, der mich und dutzende Andere für die Russen ausspioniert hat und einmal ein Empfehlungsmemo an den FSB geschrieben hat, wie man nicht erwischt wird, wenn sie das nächste Mal jemanden ermorden, darf auf den roten Teppich. Widerlich.“

Das Posting wurde auf „X“ 989 Mal geteilt. Unter anderem von Thalhammer, die dazu schrieb: „Jup.“ und: „@christogrozev, wissen Sie eigentlich, dass Sie mit einem Interview in dem Film vorkommen?“

Ott fordert Thalhammer nun per Klage auf, diese Formulierung zu unterlassen und 695,65 Euro an Kosten zu übernehmen, wie zuerst die „Kleine Zeitung“ noch vor der Klagszustellung an Thalhammer berichtet hatte. „Ich wurde durch diesen, gegen mich gerichteten Inhalt in meiner Menschenwürde verletzt“, erklärt Ott in seinem Unterlassungsauftrag. Dass der „verletzende Inhalt“ weiter auf „X“ abrufbar sei, „ist für mich unzumutbar“.

Attentats-„Spielereien“

Zur Erinnerung: Laut den Ermittlungen der StA Wien soll Ott über Registerabfragen aus Polizeicomputern und Unterlagen des Geheimdienstes Informationen über Kritiker Russlands gesammelt haben. Einer der Betroffenen dürfte Grozev gewesen sein. Auf Otts Handy fanden die Ermittler eine „Fehleranalyse und Verbesserungsvorschläge“ für die Abwicklung von Attentaten auf Kritiker des russischen Regimes – laut Ott „Spielereien“. Teil dieser Analysen war der „Tiergartenmord“, bei dem ein russischer Spion 2019 im Kleinen Tiergarten Berlin einen Regimegegner Moskaus erschoss.

Nach Otts Suspendierung sollen ihm andere BVT-Beamte bei dieser mutmaßlichen Spionage für Russland geholfen haben. Ein Vertrauter soll etwa Daten von Handys hochrangiger Mitarbeiter des Innenministeriums abgesaugt haben, die später dem russischen Geheimdienst FSB übergeben worden sein sollen. Ein speziell verschlüsselter Laptop, mit dem westliche Geheimdienste arbeiten, soll im August 2022 in der Wohnung des Schwiegersohnes von Egisto Ott übergeben und anschließend nach Russland transportiert worden sein. Die Details zur Übergabe an der Wiener Adresse sollen der in England wegen Russland-Spionage zu zehn Jahren Haft verurteilte Bulgare Orlin Roussev und der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek in Chats ausführlich besprochen haben. Am 12. August 2022 um 12 Uhr 38 schrieb Roussev demnach an Marsalek: „Delivered….“ – zugestellt.