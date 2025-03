Verschwörungssender „AUF1“ verliert Konto in Ungarn

Stefan Magnet ist aufgeregt. Das ist der Rechtsextremist, Corona-Leugner und Gründer des oberösterreichischen Verschwörungssenders „AUF 1“ meistens, am gestrigen Dienstag aber besonders. Statt den Nachrichten präsentiert Magnet auf seinem Web-Kanal eine knapp zehnminütige Sondersendung in eigener Sache: „Das Ende von AUF 1“ könnte bevorstehen. Nicht, weil das Portal gefährliche Desinformation, etwa zur Behandlung von Krebs, verbreitet. Sondern weil der oberösterreichische Verschwörungssender keine Bank mehr findet, die seine Spenden verwalten will. Auch in Ungarn nicht mehr.