Vielfalt im Fernsehen: Diverser Trash

Heteronormative und binäre Strukturen werden in der Popkultur und im Trash-TV immer weiter aufgebrochen: Letzte Woche wurde mit Alex Mariah Peter die erste Trans-Frau zur Gewinnerin von „Germany’s Next Topmodel“ gekürt. Schon im Vorfeld der aktuellen Staffel heftete sich Showmasterin Heidi Klum ganz groß „Diversity“ auf die Fahne und zeigte sich wiederholt sehr erbaut über die Unterschiedlichkeit ihrer Kandidatinnen. Ob „Diversity“ als vorangestelltes Motto die Klum‘sche Fremdscham-Schau erträglicher macht, bleibt fraglich, ein gutes Zeichen mit Vorbildwirkung ist der Sieg von Peter jedoch allemal.

Wie eine erratische TV-Soap mutet bisweilen auch die österreichische Innenpolitik an, ist sie doch oft geprägt von einem Kommen und Gehen, dramatischen Zwisten und unerwarteten Plot-Twists. Einen Letzteren lieferte erst am vergangenen Dienstag Norbert Hofer: Obwohl ihn aktuelle Umfragen als den geeignetsten Chef der FPÖ sahen, legte er das Amt des Parteichefs zurück. In einem aktuellen profil-Interview hatte zudem Herbert Kickl, angesprochen auf die Konflikte zwischen ihm und Hofer, erst gesagt: „Im Übrigen gibt es keine Obmann-Debatte.“