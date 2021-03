Wann Sie beim Impfen drankommen

Den fünften Punkt lesen Sie hier: Leider hängt es nicht nur von objektiven Kriterien ab, wann Sie geimpft werden. Ein bisschen Vitamin B steigert nachweislich Ihre Chancen, früher dranzukommen – Landbürgermeister, Bekannte von Pflegeheimbetreibern und Freunde von Ärzten wissen das nur zu gut. Es stimmt schon: Jeder Geimpfte bringt uns einen Stich näher Richtung Normalität. Es stimmt aber auch: Je länger es dauert, die besonders gefährdeten Gruppen, die Vorerkrankten und über 65-jährigen, durchzuimpfen, desto länger werden die Intensivstationen ausgelastet sein und desto dramatischer wird die Sterbestatistik ausfallen.

Dass es immer wieder zu egoistischen Überholmanövern auf der Impfstraße kommt, liegt an der kleinteiligen Verteilung des Impfstoffes. Der Sprecher des Impfkoordinators in Niederösterreich bestätigt auf Anfrage der profil-Morgenpost: Wenn einer Impfstelle – etwa einem Hausarzt – kurzfristig die von der Impfkoordination zugeteilten Impfwilligen absagen, dann liegt es im Ermessen der Impfstelle, wer in den Genuss der Impfung kommt. Dafür müssen die Impfstellen zwar eigene Wartelisten führen. Aber Sie wissen ja, wie das ist: Da erreicht man niemanden und dann steht zufällig der Bürgermeister vor der Tür. Tatsächlich sagt auch der Sprecher des Impfkoordinators in NÖ: „Wenn man die Leute auf der Warteliste durchtelefoniert und niemanden erreicht, dann kann man selbstverständlich auch andere Leute impfen.“ Das sei immer noch besser als den Impfstoff wegzuschütten. Aus Angst vor Skandalisierungen durch Medien wären in einzelnen Impfstellen bereits Dosen im Müll gelandet. Was das System anfällig für Missbrauch macht: Derzeit kontrolliert niemand, an wen die Dosen verimpft wurden, die übriggeblieben sind.