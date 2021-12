Wer ist der Bierwirt?

Ali und Christian verbrachten fortan viel Zeit miteinander, phasenweise sahen sie sich täglich, gingen in Gasthäuser, hingen im Donauzentrum ab. Brav seien sie damals beide nicht gewesen, sagt Wagner. Sie begingen kleinere Delikte. Einmal fuhren sie mit Alis Auto aus dem Parkhaus des Donauzentrums und hatten keine Lust, die Parkgebühr zu zahlen. "Also haben wir den Schranken planiert",sagt Wagner. Das machten sie noch einmal, wurden ausgeforscht und fassten eine Verurteilung wegen Sachbeschädigung aus. "Jugendsünden", zuckt Wagner mit den Schultern. Sie hätten nichts gestohlen, nichts Weltbewegendes angestellt, bloß "kleine Gaunereien".



Ali habe "Ticks und Pascher" gehabt, beschreibt Christian seinen Freund. Aber er habe auch "viel im Hirn". Er habe immer gute Geschäfte gemacht und deshalb Bargeld gehabt. In der Clique verschaffte ihm das die Stellung des Alphatiers. Die anderen gingen einer mühseligen Arbeit nach, Ali machte schnelles Geld und konnte sich ein Auto leisten, zwischenzeitlich sogar einen Land Rover.



Mal handelte er mit Handys, mal mit Hundefutter. Alles, was er billig kriegen und teurer weiterverkaufen konnte, war ihm recht. Oft agierte er an der Grenze der Legalität, gelegentlich übertrat er sie. So vermittelte er Scheinehen. Solche Ehen, die dazu dienen, sich einen Aufenthaltstitel zu erschleichen, sind gesetzeswidrig. Eine Zeit lang ging das gut, dann flog er auf und wurde wegen Verstoßes gegen das Fremdengesetz verurteilt.



Einer von Alis Bekannten erzählt, Ali sei auch im Rotlichtmilieu tätig gewesen. Das ist jedoch nicht belegt. Aktenkundig sind Verurteilungen wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ali kam regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt, doch musste er nie ins Gefängnis, fand immer wieder neue Jobs, und seine Freunde hielten zu ihm.



Diese Freunde, so ein Bewohner des Winarskyhofs, der mit Marija oft über Gott und spirituelle Dinge redete, hätten ihn schlecht beeinflusst. Das habe jedenfalls Marija geglaubt oder sich die Dinge auch nur schöngeredet, sagt er.



Im Freundeskreis des Bierwirts kannte man Alis derbe Art, Frauen anzumachen. Auf unverschämte Weise direkt sei er immer gewesen. Manche Frauen fanden das widerlich, doch immer wieder klappte seine Masche.



Ali sei kein einfacher Mensch, ein Freund beschreibt ihn als "extrem misstrauisch".Wenn sie zu dritt unterwegs gewesen seien und die beiden anderen sich kurz einmal ohne Ali unterhielten, habe er sofort zu fragen begonnen: "Was redet ihr schon wieder über mich?"



Vor allem Frauen habe er nie vertraut. Schnell habe er sie verdächtigt, ihn zu betrügen. Gleichzeitig wollte er seine Eifersucht nicht zugeben. Einer, der ihn gut kannte, sagt, Ali habe Frauen seinen Freunden gegenüber runtergemacht, als würden sie ihm nichts bedeuten. Doch wenn er mit seiner jeweiligen Freundin telefonierte, stellte er immer bohrende Fragen: "Wo bist? Bist du bei jemand anderem?"



Hatte Ali das Gefühl, er könnte betrogen werden, sei er auf eine ganz eigene Art böse geworden, sagt der Freund. Da habe es "Klick" gemacht, und man habe richtig Angst vor ihm kriegen können.



Ali L. und Marija M. lernten einander um das Jahr 2006 kennen. Sie war eine enge Freundin von Alis Schwester Martina, die beiden Frauen waren zusa mmen zur Schule gegangen. Alis Freunde wussten anfangs nichts von der Liebschaft, er verhielt sich auf überraschende Weise diskret.



Marija war ausgebildete Kinderkrankenschwester, erst in der Wiener Rudolfstiftung, später im Krankenhaus Nord. Im Restaurant Luftburg im Wiener Prater wurde sie gebucht, um zu erklären, wie man ein Baby richtig einölt und massiert. Wer Marija kannte, hatte sie gern, sagen ihre Nachbarinnen und ihre Kolleginnen im Krankenhaus, die ein Spendenkonto für die Kinder von Marija eingerichtet (Konto-NummerBAWAG Iban: AT101400004110021807 Kennwort Marija) haben.



Christian Wagner sagt, er habe Ali und Marija als "Musterpärchen" erlebt: "So hatte ich ihn vorher gar nicht gekannt." Der raue, aufbrausende Kerl habe sich in der Beziehung mit der Krankenschwester lange Zeit vorbildlich benommen. Wenn Wagner bei den beiden eingeladen war, habe es Kaffee und Brezeln gegeben, der Tisch sei gedeckt gewesen, und Ali habe sich als "sauber, fast krankhaft ordentlich" erwiesen.



2008 kam das erste gemeinsame Kind zur Welt, ein Mädchen.



Marijas Bruder Darko M. kann den Eindruck von einer glücklichen Beziehung zwischen Ali und Marija nicht bestätigen, im Gegenteil. Das Verhältnis zwischen den beiden sei von Beginn an "nicht wirklich gut und nicht wirklich schlecht" gewesen. Er hatte das Gefühl, sie hätten ihm oft bloß vorgespielt, dass alles in Ordnung sei. Marija habe an der Beziehung zu Ali festhalten wollen und deshalb vor ihren Eltern und Geschwistern verheimlicht, wie es um die beiden wirklich gestanden sei. Er selbst habe zu Ali nie ein freundschaftliches Verhältnis gehabt, er sei seinem Schwager aus dem Weg gegangen.



Bei einem gemeinsamen Sommerurlaub in Kroatien habe Marija ihn gebeten, die Reisepässe zu verstecken, und sie bat ihn auch, Ali nicht zu beachten, wenn er betrunken sei.



Mehrere Bekannte des Paars sagen, dass es immer wieder zu kurzen, heftigen Streits gekommen sei. Ali habe dann regelmäßig die gemeinsame Wohnung für ein paar Tage verlassen und sei in seine frühere, kleine Zweitwohnung übersiedelt, die im selben Bezirk liegt. Manchmal habe ihn Marija rausgeschmissen. Sie habe versucht, von ihrem Mann wegzukommen, sagt Darko M.



Christian Wagner, der selbst Vater ist, beschreibt seinen Freund Ali als "irrsinnig lieben Papa".Auf seinem Mobiltelefon hat er Fotos von gemeinsamen Ausflügen gespeichert. Bei einem waren die beiden Familien in den Blumengärten von Hirschstetten im Bezirk Donaustadt. Auf mehreren Aufnahmen ist Ali mit den Kindern zu sehen. Er schiebt den Kinderwagen des kleinen Sohnes, der jetzt drei Jahre alt ist.



Darko M., Marijas Bruder, hingegen erinnert sich, dass sich Ali bloß "notdürftig" um seine Kinder gekümmert habe. Habe seine Schwester in die Arbeit gehen müssen, sei er absichtlich zehn Minuten zu spät gekommen, um sie zu ärgern.



Eine Bewohnerin des Winarskyhofs berichtet, dass der Bierwirt sich oft um die Kinder gekümmert habe. Er sei auf der Bank beim Spielplatz gesessen, habe auf seinem Handy herumgetippt und die Kinder aus den Augenwinkeln beaufsichtigt. Das sei durchaus unüblich, im Winarskyhof sähe man auf dem Spielplatz sonst fast nur Frauen bei den Kindern.



Ein Bewohner des Gemeindebaus erzählt, er habe den Bierwirt mehrmals mit einem Freund, offenbar ein "best buddy", betrunken herumlungern sehen. Einmal habe der Bierwirt die spielenden Kinder im Hof angestänkert, habe mit deren Eltern geschrien und sich wie ein richtiger "Ungustl" benommen



Auffällig ist, dass Ali im Jahr 2009 seine für lange Zeit letzte Strafe ausfasste. Zehn Jahre lang kam er nicht mit dem Gesetz in Konflikt, erst durch die Auseinandersetzung mit Sigrid Maurer stand er wieder vor Gericht, allerdings als Kläger. Außerdem ging der gelernte Elektroinstallateur einem ordentlichen Beruf nach und arbeitete als Fahrer für ein Unternehmen, das Lieferdienste ausführte.



Irgendwann begannen Ali und Marija mit dem Glücksspiel, wobei Ali nach Aussagen von Freunden damit anfing und Marija erst später mitmachte. Die beiden sollen dabei viel Geld verloren haben, was immer wieder zu Streit führte.



Die gemeinsamen Kinder ließen Marija an Ali festhalten, sagen Nahestehende. Sie habe sich rührend um ihren Mann gekümmert, bestätigen auch seine Freunde. Seine Gesundheit war vom Alkoholkonsum angeschlagen, und Marija sorgte dank ihrer Ausbildung als Krankenschwester für ihn.



2017 begann Alis Karriere als "Bierwirt".Ursprünglich hatte das Geschäft Christian Wagner gehört, der Ali fragte, ob er einsteigen wolle. Ali war sofort dabei, Marija half mit, erinnert sich Wagner. Weil Ali aufgrund seiner Vorstrafen keinen Gewerbeschein bekommen hätte, schrieb Marija für ihn den Antrag. In der Zwischenzeit führte Michael L. das Geschäft. Bald kam es zwischen Christian und Ali zum Streit, wie das kleine Unternehmen zu führen sei, Christian stieg aus und übernahm nur noch die Webadministration für das Bierlokal. Die langjährige Freundschaft war fast am Ende.



Ali führte das Lokal allein weiter und kam mehr schlecht als recht über die Runden. Dann kam die Episode, die ihn in die Medien brachte.



Am 28. Mai 2018 machte Sigrid Maurer die widerlichen Worte, mit denen sie attackiert worden war, öffentlich bekannt und auch den Absender. Sie stammten vom Facebook-Account des Bierwirtes.