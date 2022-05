Werner Kogler: „Die ÖVP wird nicht im Bodensee verschwinden“

profil: Braucht es zur Finanzierung der Krise eine Vermögenssteuer?

Kogler: Die hilft nichts gegen die Inflation, eine Steuer für Millionenerben wäre aber trotzdem ökonomisch richtig und sozial gerecht. Diese Erbschaften werden in den kommenden Jahren massiv zunehmen. Das ist ein leistungsloses Einkommen für Erben. Es sei denn, es geht um Familienbetriebe, die sollen entsprechend ausgenommen behandelt werden. Wenn wir uns die Statistiken der Nationalbank anschauen, dann sehen wir, dass die Beiträge von Millionenerbschaften in den nächsten Jahren in die Milliarden gehen würden. Das ist kein Klacks, wie früher immer argumentiert wurde.

profil: Die ÖVP will das aber nicht.

Kogler: Die christlich-soziale ÖVP muss einmal erklären, was daran so christlich-sozial ist, wenn jemand 20 oder 200 Millionen ohne Leistung erbt.

profil: Wann kann sich Österreich aus der Abhängigkeit von russischem Gas lösen?

Kogler: Das ist ehrlicherweise auf Jahre hinaus nicht so leicht möglich. Wir werden mehr norwegisches Gas und mehr Flüssiggas einführen, über Terminals, die teilweise noch zu bauen sind. In dem gleichen Ausmaß wie das und der massive Ausbau von Erneuerbaren gelingt, reduzieren wir die Abhängigkeit von russischem Gas. Die Perspektive ist, dass wir bis 2027 ohne russisches Gas auskommen können. In der ganz kurzen Frist sind wir schon gut, wenn wir zehn bis 20 Prozent Reduktion zusammenbringen, da hat sich auch schon etwas getan. Ich verstehe jeden, den die Abhängigkeit von Putin aufregt. Die Fragen sind aber an jene zu richten, die uns in den entscheidenden Jahren noch viel weiter in diese Abhängigkeit hineingewirtschaftet haben – also an SPÖ, FPÖ und ÖVP.