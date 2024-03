Wie ÖVP und SPÖ die nächste Große Koalition planen

Ludwig nützt seine Beziehungen zu den ÖVP-Landeshauptleuten. Offen will keiner der Beteiligten darüber sprechen, aber ein langgedienter Landespolitiker meint zur schwarz-roten Kontaktaufnahme: „Ich habe schon sehr viele Wahlkämpfe im Bund verfolgt. Dass schon so früh sondiert wird, gab es noch nie.“

Allerdings, so heißt es aus beiden Parteien, gehe es noch nicht um Inhalte. Im Vordergrund steht die Vertrauensbildung. In der Steiermark, in Kärnten und Tirol ist die Große Koalition bereits das bewährte Modell. In Graz und Innsbruck reagiert jeweils ein ÖVP-Landeshauptmann mit der SPÖ, in Klagenfurt der SPÖ-Landeshauptmann mit der Volkspartei. Für den steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler ist Schwarz-Rot beziehungsweise Rot-Schwarz ein Zukunftsmodell: „Man muss einen unbelasteten Neustart wagen und die alten gegenseitige Vorbehalte mit neuem Gestaltungswillen durchbrechen.“

Auch eine Ebene unter den Landeshauptleuten wird an einer Großen Koalition gebastelt. Hört man sich um, fällt der Name des Wiener SPÖ-Finanzstadtrats Peter Hanke. Dieser hat ein besonderes Verhältnis zu Kanzler Karl Nehammer. Die Familien sind seit Langem befreundet. Hanke gilt – neben Doris Bures – auch als möglicher roter Kanzler oder Vizekanzler, sollte SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler eine Zusammenarbeit mit der ÖVP verweigern. SPÖ-intern ist zu hören, Hanke würde – neben dem früheren ORF-Chef Alexander Wrabetz – auf den Posten des Finanzministers spitzen.

Rotes Misstrauen

Andreas Babler ist in die schwarz-roten Annäherungsversuche kaum eingebunden. Er duldet sie, wobei nicht klar ist, ob er immer über alle Gespräche informiert wird. Denn ausgerechnet der SPÖ-Chef gilt als Hindernis für eine Wiederauflage der Großen Koalition. Mehrfach hat Babler die Zusammenarbeit mit der ÖVP ausgeschlossen. Dass seine klassenkämpferischen Umgangsformen taktisch nicht gerade hilfreich sind, beklagen intern SPÖ-nahe Industriemanager – aber auch Spitzengewerkschafter wie der Vorsitzende der Bauarbeiter Josef Muchitsch. Diesen zitierte die „Kleine Zeitung“ im Februar mit den Worten, Andreas Babler dürfe nicht „als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen“, die SPÖ müsse in die Mitte rücken, Vermögensteuern sollten kein Muss für eine rote Regierungsbeteiligung sein. Und Muchitsch bestätigte auch, dass es hinter den Kulissen Gespräche für eine schwarz-rote Zusammenarbeit gebe. Allerdings, so Muchitsch: „Man spürt: Die ÖVP zieht es zur FPÖ. Weil die billiger für den Machterhalt ist.“

Mag die SPÖ-Elite wieder die Nähe zur ÖVP suchen, ist Misstrauen in der Breite der Partei dennoch weitverbreitet. Bestätigt wurde die Skepsis durch die Koalitionen, die die ÖVP vergangenes Jahr mit den Freiheitlichen in Niederösterreich und Salzburg einging. „Jede demokratische Partei ist besser als die ÖVP“ – auch die Kickl-FPÖ, erklärte Noch-Nationalrat Klaus Köchl Anfang März in der „Kleinen Zeitung“. Auf profil-Nachfrage schwächt er seine Aussagen bezüglich Kickl ab, bleibt, was die Volkspartei betrifft, aber dabei: „Die ÖVP gehört einfach einmal auf die Oppositionsbank.“