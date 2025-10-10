Wiener Zeitung muss Beschäftigten Gehalt nachzahlen

Niemand zieht gerne gegen den eigenen Arbeitgeber vor Gericht. Der Journalist Paul Vécsei tut es dennoch. Die „ Wiener Zeitung “ hat ihn informiert, dass sie ihm 6257,42 Euro nachzahlen muss, weil sein Gehalt offenbar zu niedrig eingestuft war. Nun wüsste der Behindertenvertreter gerne, wie viel Geld den anderen Angestellten mit Behinderungen zusteht. Gemeinsam mit der Gewerkschaft will Vécsei das später auch für andere aktive und ehemalige Journalistinnen und Journalisten der „Wiener Zeitung“ klären. Ob sein Arbeitgeber ihm diese Einsicht gewähren muss, wird wohl das Gericht entscheiden.

Der Prozess am Arbeitsgericht findet am Freitag, 10. Oktober, nach Redaktionsschluss von profil statt. Dem Behindertenvertreter wäre ein früherer Termin lieber gewesen, er ortet mittlerweile eine „mutwillige Verzögerungstaktik der Geschäftsführung, bis ich kein Mandat mehr habe“. Immerhin weist die „Wiener Zeitung“ selbst in einem Schriftsatz gegenüber dem Arbeits- und Sozialgericht darauf hin, dass seine Funktion als Behindertenvertrauensperson „mit 12.11.2025 enden wird“.

Auch wenn Vécsei aus dem Unternehmen ausscheidet: Die Nachzahlungen sind nur eine von mehreren Causen, mit denen sich die „Wiener Zeitung“ auseinandersetzen muss. Auch die FPÖ, die NGO „Reporter ohne Grenzen“ und der Rechnungshof nehmen die Mediengruppe des Staates unter die Lupe. Es geht um Transparenz, Geld und die Frage, wie ein staatliches Medium strukturiert sein sollte.

Von Print zum Kompass Vor zwei Jahren hatten ÖVP und Grüne beschlossen, die älteste gedruckte Zeitung der Welt einzustampfen. Die Pflichteinschaltungen darin waren vor allem der Wirtschaft ein Dorn im Auge gewesen. Um sich vor dem Vorwurf zu schützen, die Politik würde ein journalistisches Produkt eliminieren, wurde die „Wiener Zeitung“ digital am Leben erhalten: Die Firmengruppe der „Wiener Zeitung“ betreibt die Content-Agentur und diverse Online-Plattformen des Bundes (etwa „Auftrag.at“ für öffentliche Ausschreibungen) sowie einen Media Hub, der unter anderem ein Stipendium zur Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten finanziert. Doch nach außen wirkt weiter vor allem die „Wiener Zeitung“ als journalistisches Online-Angebot mit vereinzelten Magazinausgaben. Der gesetzliche Auftrag für das „Kompassmedium“ in Staatseigentum ist unklar, im Regierungsprogramm wird die „Wiener Zeitung“ nicht einmal erwähnt. Zu allem Überdruss entdeckte die „Wiener Zeitung“, als sie 2023 im Zuge der Umstellung den Sozialplan für den Abbau zahlreicher Arbeitsplätze berechnete, „dass es offenbar in den Vorjahrzehnten zu Eingabefehlern im Lohnverrechnungssystem kam“, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Dies habe „zahlreiche Folgefehler“ nach sich gezogen, die seither mit Wirtschaftsprüfern von Deloitte aufgearbeitet werden: Die „Wiener Zeitung“ spricht von einem „riesigen Umfang“, weil die Gehälter aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau nachgerechnet werden müssten. Das betreffe auch ehemalige Angestellte. Dass Paul Vécsei als Behindertenvertrauensperson noch nicht die von ihm erforderte Einsicht bekommen habe, liege schlicht daran, dass das Projekt noch nicht abgeschlossen sei.

Im Zuge der Transformation der WZ GmbH und der – im Zuge dessen mit dem Betriebsrat abgeschlossenen – mit dem Sozialplan einhergehenden Berechnungen fiel der WZ GmbH auf, dass es offenbar in den Vorjahrzehnten zu Eingabefehlern im Lohnverrechnungssystem kam; dies zog zahlreiche Folgefehler nach sich. Wiener Zeitung

Dazu kommt: Das Firmenkonstrukt der „Wiener Zeitung“ muss nun mit fünf Millionen Euro pro Jahr weniger vom Staat auskommen, profil berichtete. Das entstehende finanzielle Delta darf dank Medienminister Andreas Babler (SPÖ) durch die Auflösung von Rücklagen ausgeglichen werden. Denn als die „Wiener Zeitung“ noch gedruckt mit Pflichtinseraten erschien, machte sie Gewinne. Ende 2023 besaß die „Wiener Zeitung GmbH“ daher laut Firmenbuch 22,38 Millionen Euro an Rücklagen. Dazu kommen 6,48 Millionen Euro an Rücklagen in der Tochterfirma „Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH“. Insgesamt könnte die „Wiener Zeitung“ demnach auf fast 29 Millionen Euro zugreifen. Die Jahresabschlüsse für das Jahr 2024 waren zu Redaktionsschluss noch nicht im Firmenbuch abrufbar. Was mit dem Geld passiert, interessiert auch die FPÖ. In einer parlamentarischen Anfrage an Medienminister Babler will FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker wissen, wer auf die Rücklagen zugreifen kann, wie viel bereits aufgelöst wurde und zu welchem Zweck. Dazu erfragt Hafenecker, wie hoch die monatlichen Zugriffszahlen des Mediums sind. Denn anders als die meisten seriösen Medien lässt die neue „Wiener Zeitung“ ihre Online-Zugriffszahlen nicht von der Österreichischen Web-Analyse (ÖWA) erheben. Immerhin: Der Aufsichtsrat der „Wiener Zeitung“ empfiehlt in seinem aktuellen Evaluierungsbericht zwei Jahre nach der Neuaufstellung, „Überlegungen zur Wirkungsmessung eines öffentlich-rechtlichen Mediums unter Beachtung des Public-Value-Ansatzes zu definieren und schriftlich auszuarbeiten“. Digitale Werbung Viel detaillierter für die Vorgänge in der „Wiener Zeitung“ interessiert sich die NGO „Reporter ohne Grenzen“ (ROG). Die Organisation hat der staatlichen Firmengruppe eine umfassende Anfrage nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz gestellt – und will neben den Zugriffszahlen etwa auch die genauen Werbeausgaben des Mediums wissen. „Wir wollen, dass in der ‚Wiener Zeitung‘ Journalismus im besten Sinne gemacht werden kann und die Strukturen gegen politische Zugriffe – egal von welcher Seite – geschützt sind“, erklärt Fritz Hausjell, Präsident von ROG Österreich, die Anfrage: Öffentlich-rechtliche Medien müssten „auch Kickl-resistent sein“.