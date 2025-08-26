„Wir reproduzieren Ungleichheit“ – über Deutschförderklassen und Sommerschule

Frau Schwab, was bedeutet für Sie Diskriminierung im Bildungssystem?

Schwab

Wenn ein System es nicht nur nicht schafft, bestehende Ungleichheiten auszugleichen – sondern sie aktiv reproduziert. Ja, wir werden nie gleiche Ausgangslagen haben: Manche Kinder sprechen die Unterrichtssprache nicht gut, bringen weniger kulturelles Kapital mit. Aber wenn das System diese Unterschiede nicht abfedert, sondern verstärkt, dann ist das für mich Diskriminierung.

Wo zeigt sich das konkret?

Schwab

Ein aktuelles Beispiel sind die Deutschförderklassen – und wie Kinder da hineingelangen. Das beginnt mit dem MIKA-D-Test (Anmerkung: Der MIKA-D-Test ist das verpflichtend anzuwendende Messinstrument zur Kompetenzanalyse – Deutsch und das Mittel der Feststellung der (außer-)ordentlichen Status). Der ist standardisiert, aber wer überhaupt getestet wird, entscheidet die Schulleitung. Das heißt, schon der Zugang zum Test ist nicht objektiv geregelt.

Und was passiert nach dem Test?

Schwab

Wer nicht besteht, erhält den Status „außerordentliche:r Schüler:in“ (AOS-Status) – und wird in eine separate Deutschförderklasse versetzt. Dort verbringt das Kind in der Primarstufe (Volksschule) bis zu 15 Stunden pro Woche außerhalb der Regelklasse. Das bedeutet, es ist maßgeblich ausgeschlossen – oft vom sozialen Umfeld, von Freund:innen, vom gemeinschaftlichen Lernen.

Wie lange bleibt ein Kind in dieser Situation?

Schwab

Wenn der MIKA-D im nächsten Schuljahr wieder nicht bestanden wird: weiter in der Deutschförderklasse. Und dann wieder mit neuen Klassenkamerad:innen. Es entsteht kein sozialer Anschluss, keine Kontinuität – sondern Isolation.

Was bedeutet der sogenannte MIKA-D-Test als Selektionsmechanismus für die Kinder?

Schwab

Ein Kind kommt in die Schule – und lernt als erstes, dass es scheitert. Das Screening-Instrument ist eine Hürde, die Stress, Druck und Ausschluss erzeugt. Und der MIKA-D ist psychometrisch nicht abgesichert. Wir wissen nicht einmal, ob er misst, was er messen soll.

Was heißt das langfristig?

Schwab

Wir produzieren uns selbst Schüler:innen, die überaltert in der ersten Klasse sitzen. Acht-, neunjährige Kinder in einer regulären Volksschul-Erstklassengruppe. Und das wissen wir aus der Forschung: Klassenzurückstellungen hängen mit Schulabbrüchen zusammen.