Zitate der Woche: "Ich habe nie vorsätzlich etwas falsch ausgesagt"

"In neun Tagen - am 19. Mai - wird das Leben in Österreich wieder bunter werden. Mit Sicherheit." - Vizekanzler Kogler kündigt weitgehende Öffnungen der Corona-Beschränkungen an.

"Bis spätestens 1. Juli werden wir weitere Schritte setzen." - Bundeskanzler Kurz stellt noch weitere Erleichterungen in Aussicht, weil:

"Das Ziel ist es, wieder normal zu leben."

"Gesundheitsminister Mückstein ist nun gefordert, das Tempo der Pflegereform seinen Sportschuhen anzupassen." - Der Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, will den Minister auch bei der Arbeit sportlich sehen.

"Ich bin aber auch nicht irgendwer in der FPÖ. Ich bin kein lustiger Zwerg, der Politik macht, sondern ich habe schon seit vielen Jahren eine sehr ernsthafte Funktion in der Partei inne." - Oberösterreichischer FPÖ-Chef Haimbuchner weiß ganz genau, wo er in seiner Partei steht.