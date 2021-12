Zitate der Woche: "Jetzt ist er weg"

"Das Corona-Versagen ist deshalb so eklatant in Österreich, weil wir die dümmste, die verlogenste und die sadistischste Regierung haben, die es in Europa gibt." - Die Bitterstoffe wirken: Kickl ist zurück.

"Ich halte die Politik von Herbert Kickl für verantwortungslos und verstehe auch nicht, dass man dagegen nicht mehr unternehmen kann." - Ex-FPÖ-Chefin Susanne Riess hat von ihrem Nach-Nach-Nachfolger keine gute Meinung.

"Ich bin überzeugt, unter Jörg Haider hätte es so eine Politik nicht gegeben." - Das Gesamtfazit, nochmals Riess.

"Ich sage, ich mach das nicht, und damit ist die Geschichte erledigt. Mit 72 Jahren ist das ja absurd, mit Verlaub gesagt." - Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) ist kein Alexander Van der Bellen.

"Zukunft entsteht, wenn wir den Mut haben, Dinge anders zu machen."- Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) dreht die Lobauautobahn ab.

"Das ist ein Schlag gegen die Lebensqualität der Menschen in dieser Stadt." - keine Autobahn, kein glückliches Leben - die SPÖ 2021 - Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).