100 Tage Regierung: Wie die Neos der ÖVP und SPÖ in den Hintern treten (wollen)

Seit März sind die Neos erstmals in einer Bundesregierung. Wie läuft die Zusammenarbeit mit ÖVP und SPÖ? Und was müssen die Neos noch umsetzen, damit diese Regierungsbeteiligung als Erfolg in Erinnerung bleibt?