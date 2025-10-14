Das Cover des Innenpolitik-Podcasts „Zur Frage der Nation“ von Profil.
Politik-Podcast

Benko vor Gericht: Was ihn jetzt erwartet

In Innsbruck wird in den kommenden Tagen erstmals Signa-Gründer René Benko auf der Anklagebank Platz nehmen. Die nächsten Schritte in Österreichs spektakulärster Wirtschaftspleite erklärt von profil-Wirtschaftschefin Marina Delcheva.
Von Marina Delcheva und Franziska Schwarz
14.10.25

