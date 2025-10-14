Benko vor Gericht: Was ihn jetzt erwartet

René Benko

Signa: Der Prozess des Jahres startet

René Benko wird der erste Prozess gemacht. Es geht um 660.000 Euro und die Frage, ob er seine Gläubiger geprellt hat. Die spektakulärste Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte ist damit aber noch lange nicht aufgeklärt. Eine Anklage gegen Nathalie Benko ist noch nicht rechtskräftig.