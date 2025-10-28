Von Putin gejagt: Der Fall Dmitry Senin
profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer über ihre Recherchen zum Fall Dmitry Senin. Der Ex-FSB-Offizier versteckt sich vor Putins Killern. Der österreichische Ex-Agent Egisto Ott soll ihn gejagt haben. Dafür steht er bald vor Gericht.
Von Franziska Schwarz und Anna Thalhammer
Franziska Schwarz
Franziska Schwarz ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt.
Anna Thalhammer
ist seit März 2023 Chefredakteurin des profil und seit 2025 auch Herausgeberin des Magazins. Davor war sie Chefreporterin bei der Tageszeitung „Die Presse“.