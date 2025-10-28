Von Putin gejagt: Der Fall Dmitry Senin

Investigativ

Ott-Freispruch: Zweifel, die bleiben

Der Ex-FPÖ-Abgeordnete Jenewein wurde in erster Instanz für schuldig befunden, der frühere BVT-Beamte Ott freigesprochen. Warum der spektakuläre Prozess rund um den Verdacht verbotener Informationsweitergaben noch lange nicht das letzte Kapitel in der Causa um den mutmaßlichen Russland-Spion Ott ist.