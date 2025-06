Ex-Kanzler Kurz: „Gute Umfrage, gute Umfrage :)“ (Folge 5)

Nicht zu fassen, Staffel 7

Ex-Kanzler Kurz: „Bitte Vollgas geben“ (Folge 2)

Message Control, SNU („strategisch notwendiger Unsinn“), „Prätorianer“ und ganz viele Handy-Chats: Was lief in der Ära Kurz hinter den Kulissen, und wer waren die wichtigsten Player in der eingeschworenen Truppe um den türkisen Jung-Kanzler?