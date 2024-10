Nach den mutmaßlichen geheimen Absprachen wurde Sebastian Kurz häufiger in der Berichterstattung von „OE24“ erwähnt, lautet das Fazit einer kürzlich erschienenen Studie der Universitäten Wien und Freiburg in der Schweiz.

Kurz und Co. werden – kurz gesagt – verdächtigt, einen Deal mit mächtigen Boulevard-Medien und deren Machern geschlossen zu haben. In der Mediengruppe „Österreich“, zu der die gleichnamige Zeitung und das Onlinemedium „OE24“ gehören, sollten demnach politisch genehme – und teils manipulierte – Umfragen veröffentlicht werden. Darüber hinaus sollen – so der Verdacht – geheime Absprachen stattgefunden haben. Nach dem Motto: wohlwollende Berichterstattung im Gegenzug für staatlichen Werbegelder. Involviert soll etwa die Meinungsforscherin Sabine Beinschab gewesen sein – die Protokolle und alles zu ihrem Geständnis gibt es hier –, aber auch der damalige starke Mann im Finanzministerium, Ex-Generalsekretär Thomas Schmid, der nun Kronzeugenstatus anstrebt. Die Mediengruppe „Österreich“ und ihre Verantwortlichen haben sämtliche Vorwürfe immer zurückgewiesen.

Das sagt die Studie aus

Ein Team aus Wien und Freiburg in der Schweiz ging den Hinweisen auf potenzielle Medienkorruption wissenschaftlich nach. Die Wissenschafter untersuchten ganze 222.000 Nachrichtenartikel aus 18 österreichischen Medien, die im Zeitraum 2012-2021 erschienen waren. In einem am Montag veröffentlichten Paper mit dem Titel „The Austrian Political Advertisement Scandal: Patterns of ‚Journalism for Sale‘“ kommen die Studienautor:innen zum Schluss, dass das Ziel der Absprachen – sofern es diese gegeben hat – zumindest aus wissenschaftlicher Sicht erreicht worden wäre.

„Wir finden einen erheblichen Anstieg der Medienpräsenz des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers innerhalb des Nachrichtenkanals, der mutmaßlich Bestechungsgelder erhalten hat, sowie einen Rückgang der Gunst für Herausfordererkandidaten“, steht wörtlich in der Studie, übersetzt aus dem Englischen.

Das Forscherteam ermittelte die Veränderung der Sichtbarkeit und Tonalität in der Berichterstattung über Personen und Parteien. Ab dem Zeitraum der mutmaßlichen Absprachen wurde Sebastian Kurz demnach auf „OE24“ bis zu doppelt so oft erwähnt, als dies – verglichen mit anderen Medien – zu erwarten gewesen wäre, so die Studie. Kein anderer Politiker genoss eine solche Veränderung in der medialen Sichtbarkeit.

Die Studie wurde von den Universitäten selbst finanziert, einen externen Auftrag habe es nicht gegeben.