Wissenschaftspodcast

Folge 24: Kann Forschung völlig nutzlos sein?

Die Wissenschaft studiert, ob man mit dem Anus atmen kann, wielange welches Tier uriniert und ob Frösche magnetisch sind. Silly Science und reine Geldverschwendung, wie Kritiker meinen? Keinesfalls: Aus scheinbar verrückten Experimenten der Grundlagenforschung entstehen oft bedeutende Innovationen.

Von Angelika Hager und Alwin Schönberger

24.08.25

Recherche und Moderation: 

  • Angelika Hager und Alwin Schönberger
  • Produktion: Julian Kern

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

