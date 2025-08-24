Folge 24: Kann Forschung völlig nutzlos sein?
Die Wissenschaft studiert, ob man mit dem Anus atmen kann, wielange welches Tier uriniert und ob Frösche magnetisch sind. Silly Science und reine Geldverschwendung, wie Kritiker meinen? Keinesfalls: Aus scheinbar verrückten Experimenten der Grundlagenforschung entstehen oft bedeutende Innovationen.
Recherche und Moderation:
- Angelika Hager und Alwin Schönberger
- Produktion: Julian Kern
Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple Podcasts, Spotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.