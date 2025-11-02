Folge 29: Sobald wir schlafen, erholen wir uns gut in der Nacht. Oder?
Erstaunlich viele Menschen leiden an Schlafstörungen – von Schnarchen über Insomnie bis Schlafapnoe. Oft merken die Betroffenen gar nichts davon. Was kann man tun? Und wie können Schlaglabore helfen? Alwin Schönberger und Franziska Dzugan erklären.
- Recherche und Moderation: Angelika Hager und Alwin Schönberger
- Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de
