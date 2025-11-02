Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.
Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.

Wissenschaftspodcast

Folge 29: Sobald wir schlafen, erholen wir uns gut in der Nacht. Oder?

Erstaunlich viele Menschen leiden an Schlafstörungen – von Schnarchen über Insomnie bis Schlafapnoe. Oft merken die Betroffenen gar nichts davon. Was kann man tun? Und wie können Schlaglabore helfen? Alwin Schönberger und Franziska Dzugan erklären.
Von Franziska Dzugan und Alwin Schönberger
02.11.25

  • Recherche und Moderation: Angelika Hager und Alwin Schönberger
  • Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

Franziska Dzugan

schreibt für das Wissenschaftsressort, ihre Schwerpunkte sind Klima, Medizin, Biodiversität, Bodenversiegelung und Crime.

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft

