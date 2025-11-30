© profil.at Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf. Bild anzeigen © profil.at Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.

Folge 31: War Sigmund Freud ein Scharlatan?

Sigmund Freuds Psychoanalyse gilt als eine der wichtigsten Errungenschaften der Wissenschaft überhaupt, ihr Begründer als einer der bedeutendsten Österreicher. Welchen Stellenwert hat die Psychoanalyse heute? Ist sie neben Evolutions- und Relativitätstheorie wirklich das beständigste Gedankengebäude? Oder handelt es sich vielmehr, wie Kritiker meinen, um reine Pseudowissenschaft?