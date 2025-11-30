Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.
© profil.at

Illustration für den „No Bullshit“-Wissenschaftspodcast von Profil mit einer Person mit Wolke statt Kopf.

Wissenschaftspodcast

Folge 31: War Sigmund Freud ein Scharlatan?

Sigmund Freuds Psychoanalyse gilt als eine der wichtigsten Errungenschaften der Wissenschaft überhaupt, ihr Begründer als einer der bedeutendsten Österreicher. Welchen Stellenwert hat die Psychoanalyse heute? Ist sie neben Evolutions- und Relativitätstheorie wirklich das beständigste Gedankengebäude? Oder handelt es sich vielmehr, wie Kritiker meinen, um reine Pseudowissenschaft?
Von Angelika Hager und Alwin Schönberger
30.11.25

Drucken

Schriftgröße

  • Recherche und Moderation: Angelika Hager
  • Produktion: Matthias Hofer / off-ton.de

Der profil-Wissenschaftspodcast bei Apple PodcastsSpotify und dem Podcatcher Ihrer Wahl.

Drucken

(profil.at)  |  Stand:
Angelika Hager

Angelika Hager

leitet das Gesellschafts-Ressort

Mehr von Angelika Hager
Alwin Schönberger

Alwin Schönberger

leitet das Wissenschafts-Ressort.

Mehr von Alwin Schönberger

Die Redaktion empfiehlt