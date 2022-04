Die Offshore-Welt der Oligarchen

Russlands Milliardäre und die treuen Hände

Russlands Elite hat über Jahrzehnte hinweg eine globalisierte Industrie aus Rechtsanwälten, Bankern, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Vermögensberatern, Treuhändern am Leben erhalten, deren gemeinsamer Daseinszweck sich im Verwischen von Spuren erschöpft. Der Besitz vermögender Leute verschwindet hinter Kaskaden aus Briefkastenfirmen, Strohleuten und Verträgen: Immobilien, Grundstücke, Kunstgegenstände, Firmenbeteiligungen, Flugzeuge, Yachten, Bankkonten, Wertpapierdepots, Edelmetalle – und alles, was es sonst noch für ein sorgenfreies, sanktionssicheres Leben braucht.

Es sind bedeutende Player aus der Beraterbranche, die in den Pandora Papers aufscheinen: Die Anwaltskanzleien Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Panama) und Demetrios A. Demetriades (Zypern), die Finanzdienstleister Trident Trust (British Virgin Islands), Asiaciti Trust (Hong Kong), Alpha Consultig (Seychellen) und neun weitere.

Viele dieser Anbieter betreuten jahrelang auch und gerade Klientinnen und Klienten aus der Russischen Föderation.

Die Pandora Papers führen zu den Briefkastenfirmen, Trusts und Stiftungen hunderter Oligarchen, Industrieller, Banker, Öl-Manager, Ex-Minister, -Abgeordneter, Kommunalpolitiker. Die Britischen Jungferninseln waren in der Vergangenheit einer der beliebtesten Ankerplätze für russische Offshore-Vehikel, Zypern ein weiterer.

Was die Datensammlung auch zeigt: Die Konstruktionen wurden bereits in der Vergangenheit dazu genutzt, um dräuenden Problemen aus dem Weg zu gehen. So beispielsweise in den Jahren nach 2014. Auf die Krim-Annexion Russlands folgten erste internationale Sanktionen, was wiederum zu teils bemerkenswerten Vermögenstransfers führte. Vielfach wurden die gerade schon erwachsenen Kinder reicher Russen zu Besitzern von Villen, Zinshäusern, Grundstücken und Flugzeugen. Ähnliches trug sich rund um die US-Sanktionen gegen mehrere Oligarchen im Jahr 2018 zu. Wieder war Vermögen in Bewegung geraten – unter den damals von den USA Sanktionierten war übrigens unter anderem auch Oleg Deripaska, Geschäftspartner des Austro-Oligarchen Siegfried Wolf.

Wolf hatte wiederum auch gute Kontakte zu Herman oder German Gref, dem CEO des größten russischen Finanzhauses Sberbank (auf dem Papier ist Wolf bis heute Aufsichtsratschef der nunmehr geschlossenen Sberbank Europe mit Sitz in Wien).

Gref hatte laut den ausgewerteten Datensätzen einst Assets im Gegenwert von rund 75 Millionen US-Dollar in einem Familien-Trust geparkt – ein komplexes Geflecht aus Firmen und Stiftungen –, ehe er den Großteil davon 2017 seinem im Ausland lebenden 24-jährigen Neffen übertrug. Die Sberbank war bereits nach der Krim-Annexion 2014 mit ersten US-Sanktionen belegt worden, nach dem Russlands Überfall auf die Ukraine wurden diese deutlich verschärft. Gref, einst auch russischer Wirtschaftsminister, gilt als Verbündeter Putins – auch gegen den Banker bestehen nun Sanktionen in Europa, den USA und Großbritannien.

Peter Aven, Mikhail Fridman, German Khan und Alexei Kuzmichev sind die vier Gründer der russischen Alfa Bank, der größten Privatbank des Landes. Gegen die Bank und die Gründer wurden heuer ebenfalls internationale Sanktionen verhängt. Fridman, ein geborener Ukrainer mit Lebensmittelpunkt in London, war einer der ersten Oligarchen gewesen, welche die russische Invasion öffentlich kritsierten.