Wo in Oberösterreich neue Erdgasbohrungen geplant sind

Die ADX VIE GmbH – das österreichische Tochterunternehmen der australischen Muttergesellschaft ADX Energy Ltd. – verfügt in Österreich über Aufsuchungslizenzen für zwei große Gebiete . Zum einen geht es um die Region rund um Molln, Steyr, Bad Hall und Kremsmünster. Zum anderen um ein großes Lizenzgebiet zwischen Gmunden, Vöcklabruck und Straßwalchen; westlich grenzt es beinahe an den Mattsee in Salzburg.

„Drill, Baby, Drill“, lautete einer von Donald Trumps zentralen Wahlkampfslogans der Präsidentschaftswahl 2024. Gemeint ist mit dem Slogan die ungezügelte Ausbeutung von fossilen Rohstoffen. Öl, Gas und Kohle also. Doch mit dem Wunsch, neue Erdöl- und Erdgaslagerstätten zu erschließen, steht Trump keineswegs allein da. Auch in Österreich sind noch für dieses Jahr Bohrungen geplant. Das österreichisch-australische Unternehmen ADX VIE GmbH, das bereits in Molln nach Erdgas sucht, plant vier weitere Projekte in Oberösterreich. Wo genau soll gebohrt werden? Und wie steht die Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos zu neuen fossilen Energieprojekten?

„Durch diese Änderung von Teilen der Aufsuchungsgebiete blieb das Gesamtflächenausmaß der beiden Aufsuchungsgebiete unverändert“, erklärt ein Sprecher des Finanzministeriums, in dem die Bergbau- und Mineralölagenden angesiedelt sind. ADX informierte am 22. Mai darüber in einer Presseaussendung . Darin finden sich auch Hinweise auf die nächsten Standorte für Probebohrungen.

In den vergangenen zwei Jahren habe das Unternehmen „mit Unterstützung internationaler 3D-Seismik-Experten zwei Jahre an der Analyse des Untergrunds“ in den Aufsuchungsgebieten gearbeitet. Rund um Kremsmünster möchte ADX nun ernst machen. Ein Hinweis darauf ist eine Gebietsänderung, die ADX im Frühjahr beim Finanzministerium beantragt und genehmigt bekommen hat. Vereinfacht erklärt wurden die Lizenzen um besonders vielversprechende Flächen in geringer Tiefe (800 bis 1200 Meter) erweitert und gegen weniger aussichtsreiche Gebiete eingetauscht.

Neben der OMV und der RAG Austria AG ist ADX eines von drei Unternehmen, die in Österreich nach Erdöl und Erdgas suchen oder fördern. Von den genannten Unternehmen ist es vor allem ADX, das derzeit an Neuerschließungen arbeitet. Im oberösterreichischen Molln hat das Unternehmen bereits eine Probebohrung durchgeführt. Diese blieb ohne Erfolg, weitere Bohrungen sind jedoch geplant, ein Rechtsstreit mit Umwelt-NGOs ist anhängig. Molln ist jedoch nur eines von vielen Projekten, die bei ADX in der Pipeline sind – und nach dem Willen des Unternehmens möglichst bald auch an eine solche angeschlossen werden sollen.

Die Rede ist vom „GOLD Cluster“ (so nennt ihn ADX in den Presseunterlagen), zu dessen Lizenzgebiet auch das Projekt in Molln gehört. Die drei Standorte, von denen sich das Unternehmen am meisten verspricht, liegen aber deutlich näher am oberösterreichischen Zentralraum als die Nationalparkgemeinde im Steyrtal. Das Unternehmen möchte die genauen Örtlichkeiten der nächsten Projekte erst dann bekannt gegeben, wenn die Finanzierung steht und beim Finanzministerium um die notwendigen Probebohrlizenzen angesucht wurde. Legt man jedoch die Bilder der Presseaussendung über die Karte der Aufsuchungsgebiete des Finanzministeriums, lassen sich diese Standorte relativ genau eingrenzen. Die drei Projekte im „GOLD Cluster“ befinden sich in oder um Rohr im Kremstal (ZAUN; siehe Bild), Kremsmünster (GRAB) und Ried im Traunkreis (GOLD). Im Erfolgsfall sei laut Unternehmensaussendung eine Erweiterung Richtung Osten, eine Lagerstätte in der Gegend rund um Neuzeug und Aschach an der Steyr (PIC), möglich.

Auf profil-Nachfrage heißt es aus den drei Gemeinden, dass über die geplanten Bohrungen nichts bekannt sei. Stefan Schöfberger (SPÖ), der Bürgermeister von Ried im Traunkreis, meint aber: Sollte es in Österreich Erdgas geben, dann soll man das auch fördern, anstatt auf andere Staaten angewiesen beziehungsweise von ihnen abhängig zu sein. „Alles andere wäre ‚nimby (not in my backyard; Anm.)‘-Politik und daher nicht seriös bzw. für mich nicht vertretbar“, so Schöfberger. Einen Kontakt mit ADX habe es bislang aber nicht gegeben. Ein bekanntes Vorgehen des Unternehmens, bereits in der Vergangenheit haben die Gemeinden von ihrem Glück aus der Zeitung erfahren, profil berichtete.