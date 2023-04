Atomkraft: Geschichte wird gemacht

Sollte nicht doch noch jemand im letzten Moment einknicken, werden wir am Samstag Zeuginnen und Zeugen eines historischen Ereignisses: Die letzten drei in Deutschland noch aktiven Atomreaktoren werden endgültig vom Netz genommen. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist der Ausstieg „unumkehrbar“.

Wir erinnern uns: Proteste gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf und das Atommüll-Lager Gorleben, Blockaden gegen die Castor-Transporte ­- die Anti-Atom-Bewegung war identitätsstiftend für die Bundesrepublik, in ihr fanden in der Vergangenheit breite Schichten der Bevölkerung zusammen. Das Logo „Atomkraft? Nein danke!” mit lachender roter Sonne wurde in den 1980er-Jahren zum wohl bekanntesten Aufkleber einer ganzen Generation. Wenn nun nach mehr als sechs Dekaden die Stromgewinnung aus Kernenergie endet, ist das für sie ein später Triumph, sollte man meinen.