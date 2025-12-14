Hausgemachte Teuerung: Wieso die öffentliche Hand die Inflation ankurbelt

„Wir diskutieren gerade sehr stark über diese Fragen. Aber ich denke, ohne weitere Maßnahmen wird das Zwei-Prozent-Ziel nur sehr schwer zu erreichen sein“, meint Sebastian Koch vom IHS. Ein paar der zusätzlichen Inflationszehntel sind auf Maßnahmen zurückzuführen, die die Bundesregierung, aber auch Gemeinden und Länder in den vergangenen Monaten gesetzt oder eben ausgesetzt haben.

Eines vorweg: Der mit Abstand größte Inflationstreiber sind derzeit die Dienstleistungen. Zwei Prozentpunkte und damit die halbe Inflationsrate sind auf teurere Restaurant- oder Friseurbesuche, Reisen und Verkehrsdienstleistungen zurückzuführen. Und auch die heuer ausgelaufene Strompreisbremse sorgt dafür, dass Energie im Vergleich zum Vorjahr für die Haushalte wieder teurer ist. Nach den moderateren Lohnabschlüssen der vergangenen Monate und dem Wegfall des statistischen Sondereffekts der Strompreisbremse könnte die Inflation in diesen beiden Bereichen eigentlich von selbst bald sinken.

Der Jahreskarten-Effekt

Bleiben jedoch die hausgemachten Inflationszehntel, die tatsächlich auf Konsolidierungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Ein Beispiel: Die Wiener Linien haben im September die Jahreskarte von 365 auf gleich 449 Euro erhöht. Ohne die Erhöhung hätte sich die Stadt Wien einfach weiter verschuldet. Im Vorjahr haben die Zuschüsse der Stadt Wien allein für die Wiener Linien eine Milliarde Euro ausgemacht. Das österreichweite Klimaticket kostet ab 1. Jänner 1400 Euro, Ende 2024 waren es noch 1195 Euro. Rechnet man Preiserhöhungen in anderen Bundesländern im öffentlichen Verkehr mit ein, kommt man auf einen Inflationseffekt von 0,05 Prozentpunkten. Das klingt nach wenig, in Geld sind es aber Millionen, und in der Inflationskurve sieht man jeden Hundertstel-Prozentpunkt.

Nächstes Beispiel: die Tabaksteuer. Im Zuge der Budgetkonsolidierung hat die Bundesregierung nicht nur die Tabaksteuer erhöht, sondern auch deren Bemessungsgrundlage erweitert. Vaper zahlen jetzt auch. Ohne diese Erhöhung läge die Inflation bei vier statt 4,1 Prozent. Weitere Faktoren sind steigende Netzkosten, vor allem beim Gas. Die höheren Gebühren für Abwasser, Müll und Kanal. Höhere Preise für Pässe und allerlei andere Gemeindedienstleistungen – all das findet sich Hundertstel um Zehntel in unserer Inflationsstatistik wieder. Allesamt jedoch Maßnahmen, ohne die Österreich aus seinem tiefen Budgetloch nur sehr schwer herauskommen wird.

Koch nimmt die öffentliche Hand in Schutz: „Dass die Inflation in den vergangenen drei Jahren nicht noch höher war, lag eben auch daran, dass der Bund und die Gemeinden lange auf Gebührenerhöhungen verzichtet haben oder bei den Netz- und Energiekosten weitreichende Ausnahmen gewährten.“ Das hat Milliarden im Budget gekostet, „aber sonst wäre die Inflation noch viel höher gewesen.“

Black-Regierungs-Box

Die großen Preistreiber sind neben den Dienstleistungen nämlich nach wie vor die Lebensmittelpreise, die Wohnkosten und die Energie – allen voran die Netzkosten. Wie die Regierung dem Herr wird? „Eine große Blackbox sind für uns noch die 500 Millionen Euro, die die Regierung jetzt für günstigere Energie angekündigt hat“, meint Koch. Dieses „rot-weiß-rote“ Entlastungspaket, wie es Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) vor einigen Tagen nannte, speist sich aus den Dividenden der ÖBAG, der Österreichischen Beteiligungs-AG, die für den Bund die Anteile an den staatlichen und teilstaatlichen Unternehmen managt. Hier sollen 100 Millionen Euro an den Bund fließen. 200 Millionen kommen aus dem Verbund, Österreichs größtem Energiekonzern. 200 liefert die staatliche Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ab, die sich in den vergangenen Jahren ebenfalls üppiger Mieteinnahmen erfreuen durfte.