Klimaökonom Wagner: „Werden auf Nuklearenergie nicht verzichten können“

profil: Wenn so viele Ressourcen in die Atomkraft fließen, besteht die Gefahr, dass diese dann für die Weiterentwicklung und den Ausbau weniger riskanter Technologien fehlen.

Wagner: Tatsächlich wurden in den vergangenen Jahrzehnten Hunderte Milliarden in die Nuklearindustrie investiert. Wenn dieses Geld stattdessen in erneuerbare Energien, in Speichertechnologien, in den Ausbau der Netze gesteckt worden wäre, wo stünden wir jetzt? Da geht es natürlich um Investitionen, die man Jahrzehnte im Vorhinein tätigt, die dann den Weg für die nächsten Jahrzehnte vorzeichnen. Frankreich hat einen Atomstromanteil von 70 Prozent und ist CO₂-effizienter als Deutschland und Großbritannien, trotz Energiewende und Kohleausstieg. Vielleicht hat Frankreich das ja richtig gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass es für andere Länder auch richtig wäre.

profil: Sind Sie, was die Klimawende betrifft, grundsätzlich eher positiv oder eher negativ gestimmt?

Wagner: Für Optimismus ist es zu spät. Diesen Satz habe ich zwar schon vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, aber er stimmt noch immer. Irgendwie müssen wir die Wende schaffen, das ist klar. Ist es offensichtlich, dass wir sie schaffen werden? Eindeutig Nein. Eine intelligente Klimapolitik sollte jedenfalls die Notwendigkeit einer intelligenten Nuklearpolitik miteinbeziehen. Aber ich beneide keinen Politiker, der heute diese Entscheidungen treffen muss.