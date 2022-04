Krieg in der Ukraine: Wohlstand oder Anstand?

Im Falle eines EU-Embargos auf russisches Gas „könnten wir vor einer Krise stehen, deren Ausmaß wir uns noch gar nicht vorstellen können“. Christoph Badelt, Vorsitzender des Fiskalrats und früherer Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts, sprach vergangene Woche Klartext. Kommt für längere Zeit kein russisches Gas aus der Pipeline, geht es um mehr als Klimaanlagen, Warmwasser und behagliche Stuben.

Vom österreichischen Gesamtverbrauch von 8,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr entfallen drei Milliarden auf die Industrie. Die Reserven reichen einen Monat. Dann könnte die Voest ihre Hochöfen nicht am Laufen halten. Papier wäre plötzlich Mangelware. Die Petrochemie könnte keine Grundstoffe für Medikamente liefern, die Nahrungsmittelindustrie müsste ihre Produktion zurückfahren. Österreich würde in eine Rezession mit hunderttausenden zusätzlichen Arbeitslosen stürzen. Kanzler Karl Nehammer lehnt das Embargo daher kategorisch und wortreich ab, auch während seiner Reise in die Ukraine am Wochenende (profil-Redakteurin Siobhán Geets begleitete ihn, ihren Bericht lesen Sie hier).