Ein Vorbild nicht. Ich wusste, dass die meisten überreichen Menschen ungern transparent sind und Verantwortung übernehmen, was sie mit ihrem Geld machen. Wenn, dann nur in dem Rahmen, den Sie selbst stecken können. Das ist aber bei einer größeren Medienöffentlichkeit nicht der Fall. Da kann man sich nicht aussuchen, wie man wahrgenommen wird. Und das ist wichtig und gut so.

Aber gab es konkret Nachahmer?

Engelhorn

Bei philanthropischen Projekten in ähnlicher Größenordnung muss man sich jetzt fast die Frage stellen, ob Macht anders verteilt werden kann. Kann man da nicht auch einen Ansatz wählen, der die philanthropische Person nicht so heroisch in den Vordergrund rückt – nach dem Motto: „Boah, Gott sei Dank ist diese Superreiche so super.“ Konkret habe ich zwei Projekte im Kopf, die sehr nah dran sind. Sie sind nicht in Österreich und noch in Vorbereitung.

Von den 77 Projekten, die im Vorjahr Geld von Ihnen bekommen haben, was ist das Lieblingsprojekt der Marlene Engelhorn?

Engelhorn

Nein, also ich habe kein Lieblingsprojekt, ähnlich wie ich kein Lieblingsbuch und keinen Lieblingsfilm habe. Ich meine, mein Steckenpferd ist vor allem die Verteilungsfrage, aber ich finde, das Schöne an dieser Liste ist, dass nicht nur Organisationen draufstehen, wo ich sofort sage, ja genau, das sind meine Lieblinge, sondern im Gegenteil, da stehen auch Organisationen drauf, an die ich nie gedacht hätte.

An wen zum Beispiel?

Engelhorn

Ich bin so Wien-zentriert, die Freiwillige Feuerwehr hatte ich nicht am Schirm, oder ein gutes Beispiel ist auch der Fußballklub für Inklusion. Wenn, dann ist mein Lieblingsprojekt der Gute Rat, dass die das alle so gut hingekriegt haben.