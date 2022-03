Russland-Sanktionen: 200 Millionen Euro in Österreich eingefroren

Auch das Innenministerium nennt keine Details. Das BMI ist unter anderem auch für die Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten von Liegenschaften und Firmen zuständig. Nach Auskunft eines Sprechers konnten im Firmen- beziehungsweise im Grundbuch zuletzt jedenfalls zwei sanktionierte Personen identifiziert werden. Zu deren Identitäten sagt das Innenressort nur: „Es dürfen von unserer Seite keine Tatsachen genannt werden, die einen Rückschluss auf bestimmte Personen ermöglichen würden.“

Was wir bisher über die Besitztümer umstrittener russischer Geschäftsleute in Österreich wissen (und auf welche Hindernisse wir bei der Suche stoßen), lesen Sie in unserer kommenden Printausgabe, die bereits ab Samstag als E-Paper verfügbar ist. Dazu verweisen wir auch auf unsere Beteiligung an der vom Organized Crime and Corruption Project (OCCRP) aufgesetzten internationalen Recherche „Russian Asset Tracker“.