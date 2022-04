Die Raiffeisen-Connection von Roman Abramovich

Die von den beteiligten Journalistinnen und Journalisten ausgewerteten Dokumente führten nun zu Abramovichs geschäftlichen Verbindungen nach Österreich (bekannt war bisher, dass Abramovichs Tochter seit 2017 Eigentümerin einer 30.000 Quadratmeter großen Liegenschaft mit Villa am Südufer des Salzburger Fuschlsees ist, wir berichteten.)

British Virgin Islands, Zypern, Wien

Laut diesen Dokumenten war im Umfeld des heute 55-jährigen Unternehmers Ende der 1990er-, Anfang der 2000er-Jahre eine intransparente Offshore-Struktur entstanden, die Britischen Jungferninseln und Zypern spielten hierbei zentrale Rollen. Organisiert war diese Struktur rund um einen Abramovich zuzurechnenden „HF Trust“ mit Sitz in Zypern, der wiederum in vielfältigen gesellschaftsrechtlichen und/oder vertraglichen Beziehungen zu gut einem Dutzend Briefkastenfirmen stand, wovon die meisten auf den British Virgin Islands registriert waren. Abramovich trat dabei selbst nicht in Erscheinung: Diese „shell companies“ wurden nach außen hin von Direktorinnen und Direktoren vertreten, unter ihnen ein Österreicher mit georgischen Wurzeln. Dieser hatte bis in die frühen 2000er-Jahre bei der Raiffeisen Zentralbank (RZB) gearbeitet, ehe er zu Roman Abramovichs Unternehmensgruppe wechselte. Die RZB ist eine Vorläuferin der heutigen Raiffeisen Bank International AG.

Abramovichs Berater richteten ab den 2000er-Jahren nach und nach Konten bei zahlreichen großen und kleinen Banken der westlichen Welt ein, so etwa in den USA, in Frankreich, in den Niederlanden, in der Schweiz – und auch in Österreich. Dokumentiert sind Verbindungen zu zwei österreichischen Banken: zur Raiffeisen Bank International und zur Wiener Privatbank Kathrein, die seit Jahrzehnten zum Raiffeisen-Geldsektor gehört (und seit 2010 formell von der RBI kontrolliert wird).

profil und dem ORF liegt unter anderem eine umfangreiche Dokumentation vor, die 2015/2016 von der US-amerikanischen State Street Bank erstellt und an die Geldwäschemeldestelle des US-Finanzministeriums geschickt wurde. Diese Dokumentation ist Teil der „FinCen Files“, einer Sammlung Tausender geheimer Geldwäscheverdachtsmeldungen amerikanischer Finanzinstitute, über welche profil und der ORF als Teil eines internationalen Kollektivs rund um das ICIJ und Buzzfeed im September 2020 erstmals berichteten.