Signalwirkung: Die Lehren aus dem ersten Benko-Prozess

Die Spannung ist zum Greifen. Zwei Minuten nach neun wird Benko dann hereineskortiert – Schritt auf Tritt umringt und flankiert von hünenhaften Justizwachebeamten in schwerer Montur. Das Blitzlichtgewitter setzt ein. Die Spannung weicht. Das Phantom Benko, das seit vielen Monaten fast täglich Schlagzeilen liefert, aber für die Öffentlichkeit unsichtbar in einer U-Haft-Zelle weggesperrt ist, bekommt erstmals wieder ein Gesicht. Ein Gesicht, das um Jahre gealtert scheint: blass, dünn, angespannt. Kein Wunder, angesichts der Haft- und Drucksituation.

In fünf Minuten soll es losgehen. Der Prozess des Jahres: Erstmals nach der Pleite des Signa-Imperiums Ende 2023 wird sich der gefallene Immobilien-Tycoon René Benko hier in Kürze vor einem Strafgericht verantworten müssen. Und obwohl es dazu keine Aufforderung und auch keinen erkennbaren Anlass gibt, wird es in diesem Moment still im Saal. Totenstill. Mehrere Minuten lang wagt keiner ein lautes Wort – vielleicht gerade einmal ein kurzes, verschämtes Flüstern.

Dienstag, 14. Oktober 2025, 8:55 Uhr: Im Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichts sitzen dicht an dicht rund siebzig Journalistinnen und Journalisten, dazu eine Handvoll weiterer Prozessbeobachter. Vor den Zuschauerreihen, wo sich sonst das Verhandlungsgeschehen abspielt, drängen sich gut zwei Dutzend Fotografen und Kameraleute. Mit anderen Worten: Es ist gerammelt voll.

Eines ist von Beginn weg klar: Bei diesem Prozess in Innsbruck geht es ganz sicher nicht um eine Aufarbeitung des großen Signa-Debakels. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ist in dieser ersten Anklage inhaltlich ganz an der Oberfläche des riesigen Ermittlungskomplexes geblieben. Zwei – vermeintlich – einfache Sachverhalte. Ein einziger rechtlicher Vorwurf: betrügerische Krida. Benko hat jegliches Fehlverhalten immer vehement bestritten. Diese Linie behielt er auch im Prozess bei: „Nicht schuldig“, gab er auf die entsprechende Frage der Richterin zu Protokoll. Es waren zwei von nicht allzu vielen Worten, die Benko im Rahmen der Verhandlung sprechen sollte. Inhaltliche Fragen wollte er vor Gericht nicht beantworten – das ist das gute Recht eines jeden Anklagten. Benko verwies auf eine umfangreiche schriftliche Gegenäußerung zur Anklageschrift, die er gemeinsam mit seinen Anwälten ausgearbeitet hatte.

Der erste Verhandlungstag bestand also im Wesentlichen aus den Eröffnungsplädoyers der Anklagebehörde und von Benko-Anwalt Norbert Wess. Am Mittwoch, dem zweiten Prozesstag, folgten im Schnelldurchlauf dann mehrere Zeugeneinvernahmen: ehemalige Vertraute beziehungsweise Mitarbeiter Benkos sowie sein Insolvenzverwalter – der Signa-Gründer ist seit März 2024 als Einzelunternehmer in Konkurs. Die Verteidigung wartete mit einem Überraschungszeugen auf – zu ihm später mehr. Benkos Mutter, seine Ehefrau und seine Schwester wiederum lehnten allesamt eine Zeugeneinvernahme ab – als nahe Angehörige des Angeklagten steht ihnen das vom Gesetz her zu. Sie mussten auch gar nicht bei Gericht erscheinen. Dann folgten die Schlussvorträge der WKStA und der Verteidigung, eine gut dreiviertelstündige, nicht-öffentliche Beratung der vorsitzenden Richterin Andrea Wegscheider mit den beiden Schöffen – und schließlich die Urteilsverkündung. 24 Monate unbedingte Haft brummte der Senat Benko in Bezug auf einen der beiden Anklagepunkte auf. Geld-Geschenke mit der Mutter Der Grund: Benko hatte im November 2023, als es rund um die Signa zunehmend eng wurde, von seiner Mutter die stolze Summe von 1,5 Millionen Euro geschenkt bekommen – offenbar als Unterstützungsleistung. Das Geld stammte ursprünglich aus einer Familienstiftung Benkos in Liechtenstein, die auch in Bezug auf weitere Verdachtsmomente im Signa-Ermittlungskomplex eine wichtige Rolle spielt. Das war in diesem ersten Prozess jedoch überhaupt nicht ausschlaggebend. Dem Gericht ging es nur um das eng eingegrenzte Faktum, dass Benko seiner Mutter einen Teil der Summe, nämlich 300.000 Euro, seinerzeit wieder zurücküberwiesen hatte. Dafür habe es keinen Rechtsgrund gegeben, erläuterte Richterin Wegscheider: „Damit ist es erledigt. Das reicht für die Krida“. Aus Sicht des Gerichts, das damit der Ansicht der WKStA folgte, entzog Benko das Geld mit der Rücküberweisung seinen Gläubigern. Das Argument der Verteidigung, Benko habe die Summe einige Tage später im Rahmen einer weiteren, größeren Schenkung von seiner Mutter wieder retour bekommen, ließ der Schöffensenat nicht gelten. Das wäre bestenfalls als nachträgliche Schadensgutmachung zu sehen. Das Krida-Delikt sei jedoch bereits verwirklicht gewesen. Auch die sogenannte subjektive Tatseite – also, dass Benko eine Schädigung der Gläubiger zumindest für möglich hielt und sich damit abfand – sah das Gericht als gegeben an. Benkos Anwalt Norbert Wess blieb nach der Verhandlung hingegen dabei, dass aus seiner Sicht keine betrügerische Krida vorgelegen sei. Das Geld wäre wieder zu Benko retour gekommen. Das Gesetz sei hier „sehr, sehr eng ausgelegt“ worden – aus seinem Verständnis heraus „zu eng“. Bezüglich möglicher Rechtsmittel wollte er sich mit seinem Mandanten beraten: „Es ist eher wahrscheinlich, dass es passiert, als dass es nicht passiert.“

Benko-Anwalt Norbert Wess

Prozess mit Signalwirkung Auch, wenn es sich beim ersten Benko-Prozess – gemessen an der Milliarden-Pleite der Signa – um ein Mini-Verfahren gehandelt hat: Eine gewisse Signalwirkung für die weitere, wohl noch viele Jahre dauernde Aufarbeitung der riesigen Causa, lässt sich daraus wohl doch ableiten. Da wäre zum Beispiel der Umstand, dass ein Gericht auch bei einem isoliert betrachteten, relativ kleinen Delikt eine vergleichsweise harte Strafe aussprechen kann. Benko wurden – nicht rechtskräftig – für einen Schaden von 300.000 Euro zwei Jahre unbedingte Haft aufgebrummt. Auch, wenn die Fälle nicht eins zu eins gleichzusetzen sind: Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser erhielt seinerzeit in erster Instanz für den rund dreißigfachen Schaden die vierfache Strafe, rechtskräftig in zweiter Instanz dann gar nur noch die doppelte. Kommt es bei Benko zu weiteren – in der Folge rechtskräftigen – Verurteilungen in dieser Größenordnung, könnte die Maximalstrafe von zehn Jahren erreicht sein, bevor überhaupt alle Ermittlungen abgeschlossen sind. Nochmals sei betont: Er bestreitet sämtliche Vorwürfe und kann sowohl gegen die Verurteilung als auch gegen die Strafhöhe Rechtsmittel einlegen. Blick auf die WKStA Der erste Prozess in Innsbruck war jedoch nicht nur wegen Benko und der Vorwürfe gegen ihn interessant. Die Gerichtsverhandlung ermöglichte auch einen seltenen, unmittelbaren Einblick in die Arbeit der WKStA. Wird akribisch genug ermittelt? Verfolgt die Anklagebehörde zielführende rechtliche Strategien und Ansichten? Bis dato läuft vieles bei den Signa-Ermittlungen so, dass die Öffentlichkeit zwar die Grundzüge erfährt, aber wenig von den Details. Umso wichtiger scheint es, die Tätigkeit der Anklagebehörde dort genauer unter die Lupe zu nehmen, wo die Möglichkeit dazu besteht: bei Gericht. Auf der Haben-Seite kann die WKStA aus dem ersten Benko-Prozess mit Sicherheit mitnehmen, dass die Rechtsansicht in Bezug auf die Rück-Schenkung auch für das Gericht überzeugend war. Darüber hinaus dürften die Vertreter der Anklagebehörde bei jenen Erläuterungen von Richterin Wegscheider gut zugehört haben, die unter Umständen ein wenig über den aktuell Anlassfall hinausreichen könnten. So habe sich – laut der Richterin in der mündlichen Urteilsbegründung – Aufgrund der Liquiditätssituation im Herbst 2023 der Anschein ergeben, dass „Benko Liquidität sichern wollte – und nicht bei sich selbst“. Er sei über jede Zahlung informiert gewesen. Außerdem verwies Wegscheider auf den Umstand, dass die Überweisungen der Mutter an Benko zunächst als „Darlehen“ bezeichnet gewesen seien – und man erst nachträglich eine schriftliche Schenkungsvereinbarung aufgesetzt habe. „Es drängt sich auf, dass 2024 versucht wurde, dem Geld ein anderes Mascherl zu geben“, meinte die Richterin. Und sinngemäß: Es dränge sich der Eindruck auf, dass man versucht habe, vor dem Hintergrund der Insolvenz Zahlungen zu legitimieren. Zweite Anklage bald vor Gericht Das sind Aussagen, die man bei der WKStA mit dem Blick auf weitere, noch laufende Krida-Ermittlungen wohl mit Interesse vernommen haben wird und die man aus dem Verfahren quasi mitnehmen kann. Eine echtes Plus aus Sicht der Ermittler – vielleicht schon in ein paar Wochen: René Benko und seine – in diesem Fall mitangeklagte – Ehefrau haben vor Kurzem Einsprüche gegen eine zweite Anklageschrift der WKStA wegen des Verdachts der betrügerischen Krida zurückgezogen. Dabei geht es um einen bei Verwandten aufgestellten Tresor mit Bargeld und Luxusuhren, profil berichtete ausführlich. Einem weiteren Prozess in Innsbruck dürfte somit nichts mehr im Wege stehen. Was würde sich besser in ein Ankläger-Plädoyer fügen, als einigermaßen passende Aussagen einer Richterin desselben Hauses? Der erste Benko-Prozess könnte jedoch auch Anlass für die WKStA liefern, eigene Herangehensweisen kritisch zu hinterfragen. Dabei geht es weniger um den Umstand an sich, dass es in einem der Anklagepunkte zu einem Freispruch gekommen ist – Freisprüche sind nicht zwingend als Niederlage für eine Anklagebehörde zu verstehen, die ihrerseits ja keine Urteile spricht, sondern einen Verdacht nur bis zu einem gewissen Grad herausarbeiten muss. Hier ist es jedoch die Art und Weise, wie es zu dem Teil-Freispruch gekommen ist, die ein gewisses Potenzial zur Nachjustierung in der Ermittlungsarbeit offenbart.

Richterin Andrea Wegscheider bei der Benko-Verhandlung am Landesgericht Innsbruck