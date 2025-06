Trachtenfirma Gössl: Wie steht man den Beinahe-Ruin als Familie durch?

Die Kühe grasen auf der Wiese, im Hintergrund schillern die Berge. Hier, am Rande der Stadt Salzburg, befindet sich in einem idyllischen Schlösschen der Sitz der Firma Gössl. Noch. Im Gebäude herrscht Aufbruch. Die Stoffmuster für das kommende Jahr hängen schon dort – „der Trend geht einerseits weiterhin in Richtung Ton in Ton, andererseits folklorisch verspielt“, sagt Maximilian Gössl. Viele Stoffe, Schnitte und Versuchsstücke haben Designerinnen und Schneiderinnen schon verpackt. Die Luxustrachtenfirma zieht bald in ein weniger schmuckes Gebäude in einem Gewerbegebiet ein, um Kosten zu sparen. Auch das ist Teil des unfreiwilligen Neuanfangs des Traditionsunternehmens in dritter Generation.

„Es ging heiß her“

Für Maximilian Gössl war es kein leichtes Jahr. Er wirkt weder verbittert noch melancholisch, während er – mit bayerischer Lederhose und einem Ausseergilet – durch das „Gwandhaus“ führt. Vor zehn Jahren stieg er in den Familienbetrieb ein, sein Vater zog sich ab 2020 schleichend zurück. „Er kennt das Geschäft und hat es jahrelang geführt. Aber so etwas ist natürlich eine Extremsituation als Familie. Man hat nicht immer die gleiche Meinung“, erzählt er über das vergangene Jahr. „Es ging heiß her, aber wir zogen am gleichen Strang.“

Rückblende: Im ersten Lockdown 2020 nahm das Unternehmen einen Überbrückungskredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren auf. Er wurde also Ende 2024 fällig. „Ich habe schon damals gedacht, das ist zu optimistisch. Der Markt wird sich nach Corona nicht so schnell wieder einkriegen. In Deutschland laufen diese Kredite zehn Jahre.“ Würde er heute etwas anders machen? „Mit dem Wissen von heute würde ich den Betrieb vorübergehend reduzieren. Mit dem Wissen von damals würde ich es wieder so machen. Ich habe mir diese Frage oft gestellt.“ Insgesamt erhielt Gössl 5,9 Millionen Euro an Hilfszahlungen. Im selben Zeitraum kamen aber lockdownbedingte Verluste in Höhe von 9,9 Millionen Euro zusammen, so die Firma.

Gössl ist damit nicht allein. Bei vielen Unternehmen sorgt die Kombination aus Covid-Krediten, Ukrainekrieg und Inflation für Magenschmerzen. Die Kredite wurden und werden derzeit fällig. Bei heimischen Großunternehmen waren Mitte März 2025 noch 195 Millionen Euro an Überbrückungsgarantien aushaftend, heißt es vom Finanzministerium. Bei Kleinunternehmen stehen noch insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro an Covid-Haftungen aus sowie rund 914 Millionen Euro über die Österreichische Hotel- und Tourismusbank. Dieses Geld muss erst zurückgezahlt werden.

In der Gössl-Näherei ist gerade nur ein Platz besetzt, eine Schneiderin arbeitet an einer Bluse. „Am neuen Standort wird die Musterschneiderei kleiner, wir dimensionieren uns neu.“ In Salzburg werden die Dirndl designt und die Vorlagen geschneidert, genäht wird größtenteils in Ungarn. „Bei den Nähereien und Zulieferbetrieben haben der Ukrainekrieg und Corona für Chaos gesorgt. Einige haben während Corona zugesperrt. Mit dem Ausbruch des Ukrainekrieges explodierte dann die Nachfrage, weil die Ukraine als Produktionsland ausgefallen ist.“