Ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass der deutsche Finanzkonzern Wirecard mit Bomben und Granaten unterging und Insolvenz anmelden musste. Sie wissen schon, jenes Unternehmen, das von zwei Österreichern (mit besten Verbindungen in die heimische Politik) geführt wurde. Der eine, Markus Braun, sitzt seither in Untersuchungshaft, der andere, Jan Marsalek, befindet sich auf der Flucht.

Im Juni 2020 hatte sich herausgestellt, dass hinter der vermeintlichen Erfolgssaga des hochgejubelten Konzerns ein veritabler Betrugsskandal steckt: 1,9 Milliarden Euro, ein Viertel der Bilanzsumme, fehlten.

Durchschauen hätte man das freilich schon viel früher können: der britische Reporter Dan McCrum machte seit 2014 in einer Vielzahl von Artikeln für die renommierte Wirtschaftszeitung „Financial Times“ auf das merkwürdige Geschäftsgebaren von Wirecard aufmerksam. Er war es auch, der das Unternehmen letztlich zu Fall brachte – dabei aber selbst fast auf der Strecke blieb.