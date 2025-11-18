Die neuen regionalen Tourismus- und Freizeit-Satellitenkonten des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Statistik Austria zeigen 2023 erstmals für alle neun Bundesländer, wie stark Reisen und Freizeit zur Wirtschaft in allen Bundesländern beitragen – direkt in Beherbergung, Gastronomie und Verkehr, indirekt über Zulieferer, Handel und Bau. Österreichweit gaben Gäste 36,8 Milliarden Euro aus; daraus entstanden 29,1 Milliarden Euro Wertschöpfung, was 6,1 Prozent des BIP entspricht. Der Sektor sichert zudem rund 277.000 Vollzeitarbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Im Länderblick ragt Tirol heraus. Der Tourismus erzeugt dort sieben Milliarden Euro pro Jahr, also rund 19 Millionen Euro pro Tag, und stellt 16,5 Prozent des Bruttoregionalprodukts (BRP). Salzburg weist ebenfalls eine stark tourismusgeprägte Struktur mit 13,2 Prozent BRP-Anteil auf, während die übrigen Länder zwischen 2,8 Prozent und 7,1 Prozent liegen. Damit prägt der Tourismus vor allem die alpinen Regionen in Österreich. In den übrigen Ländern ist die Bedeutung ausgewogen: Der Tourismus wirkt als stabiler Wachstumspfeiler neben Industrie und Dienstleistungen.