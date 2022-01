Digitales Leben: Kommt die Software-Apokalypse?

profil: Sie meinen, dass auch der Chief Technology Officer von Google in seinem Algorithmus den Überblick verloren hat?

Mayer-Schönberger: Total. Das geht auch gar nicht anders. Sie haben bei diesen großen Systemen 20 bis 30, manchmal 60 Millionen Zeilen Code. Wenn die Leute von intransparenten Algorithmen reden und von der Black Box der künstlichen Intelligenz, muss ich lachen. Das Programmieren selbst ist eine Black Box-nicht nur für die Benutzerinnen, sondern für die Programmiererinnen und Programmierer. Im Sinne der Agilität geht man deshalb sehr schnell mit einer ersten Version an die Öffentlichkeit und sagt: Schauen wir einmal, bleiben wir offen für Feedback. Wir wissen, dass wir Fehler machen, aber wir garantieren, dass die Fehler schnell behoben werden. Bei der Wasserfallmethode versucht man dagegen, Fehler von vornherein zu vermeiden. Wenn dann aber doch ein Problem auftritt, dauert es Monate, bis es behoben ist.



profil: Weil man wieder ganz am Anfang beginnen muss?

Mayer-Schönberger: Genau. Das alte Denken geht davon aus, dass die Zukunft so ähnlich funktioniert wie die Gegenwart. Also kann ich meine Software vorausschauend bauen. Der neue Ansatz ist: Die Zukunft unterscheidet sich grundsätzlich von der Gegenwart, also beginne ich in der Gegenwart und reagiere, sobald sich in Zukunft etwas verändert. Das ist die richtige Methode für unsere Zeit. Andererseits haben wir immer noch den alten Anspruch der Wasserfallmethode, dass Software stets funktionieren muss, weil sie bis zur letzten Zeile ausgetestet wurde. Dieser Anspruch ist weit entfernt von der dynamischen Wirklichkeit, in der wir leben.



profil: Aber was ist mit Software in der kritischen Infrastruktur? Wenn Fehler tragische Folgen haben können, muss ich doch auf Fehlerlosigkeit bestehen.

Mayer-Schönberger: Fehlerlos ist ein großes Wort. Und es bedeutet im Rahmen einer Norm nur: fehlerlos nach den Spezifikationen, die ich irgendwann einmal festgelegt habe. Wenn sich aber die Welt verändert, kann ein System nach der Spezifikation von damals fehlerlos funktionieren und trotzdem in die falsche Richtung laufen. Fehlerlosigkeit nach einem Pflichtenheft von vor 15 Jahren kann trotzdem zum Flugzeugzusammenstoß führen. Weil sich die Situation eben verändert hat. Wir brauchen in der Software Strukturen, die flexibel und schnell anpassbar sind. Dabei werden auch Fehler auftreten. Deshalb müssen wir unsere Fehlertoleranz erhöhen und statt der Effizienz die Resilienz betonen. Auch wenn das mehr kostet, weil es bedeutet, dass ich zwei Mobiltelefone zu Hause haben muss, oder neben meiner Breitbandverbindung auch eine 5G-Box vorhalte. Das ist kostenintensiv, aber dafür bin ich gewappnet für mögliche Veränderungen. Im Bereich der kritischen Infrastruktur bedeutet das, dass wir mehr als nur eine Infrastruktur brauchen werden.



profil: Sprich: Zusätzlich zum automatisierten Chatbot brauche ich beim Gesundheitsamt immer auch noch das Callcenter mit echten Menschen, die mir weiterhelfen können?

Mayer-Schönberger: Ich muss mir als Organisation überlegen, wie ich damit umgehe, wenn ein bestimmter Teil meiner Infrastruktur zusammenbricht. Wenn mein Computer im Hotel ausfällt: Wie kann ich trotzdem noch Schlüssel ausgeben, um die Leute auf ihre Zimmer zu lassen?



profil: Gleichzeitig wird die Expertise aber immer weiter ausgelagert. Im Hotel weiß niemand mehr, wie die eigene Zutritts-Software funktioniert. Das Know-how verdichtet sich an einigen wenigen, zentralen Knotenpunkten-und wenn diese ein Problem haben, gibt es eine Problemkaskade in alle erdenklichen Richtungen. Dann kann einem niemand mehr helfen.

Mayer-Schönberger: Das ist ein wichtiger Punkt, aber das Problem ist nicht die Konzentration bei den großen Anbietern wie Amazon Cloud Services. Diese nehmen Resilienz sehr ernst und bauen Dutzende von Datencentern. Die Resilienz fehlt uns zwei Stufen vorher, bei der Softwareprogrammierung. Das Hauptproblem ist nicht die Komplexität der Technik oder der Software, sondern das institutionelle Beharrungsvermögen. Staatliche Behörden oder große Banken haben keine eigenen IT-Abteilungen mehr, die ihre Software programmieren. Das ist zu kompliziert. Also gehen sie zu Unternehmen wie Capgemini oder Deloitte oder PWC und lassen sich das programmieren-und kommen sehr oft mit einem Pflichtenheft daher. Beim Auftraggeber herrscht also noch die alte Wasserfallmethode vor, bei den Programmieren arbeitet man schon agil. Das stimmt dann nicht mehr zusammen.



profil: Aber wie kann in einem agilen System so etwas wie Stabilität entstehen? Eine katastrophale Fehlerkaskade ist darin ja keineswegs ausgeschlossen.

Mayer-Schönberger: Ich unterstelle, dass Ihre Vorstellung von Software möglicherweise eine ingenieurhafte Vorstellung ist. Also die von einer Maschine, in der man, wenn etwas nicht rundläuft, eben eine Schraube austauscht. Stellen Sie sich Software aber einmal nicht wie einen physikalischen Prozess, sondern wie einen biologischen Vorgang vor. Es gibt in der vernetzten Software ständig so etwas wie Homöostase, also ein dynamisches Gleichgewicht, fast wie bei einem Lebewesen.



profil: Was heißt das nun für meine Angst vor Software-Fehlern?

Mayer-Schönberger: Wenn irgendwo ein Problem auftritt, wäre unser erster instinktiver Gedanke: Fahren wir alles herunter, korrigieren wir den Fehler und fahren das System dann wieder hoch. In modernen dynamischen Netzwerken ist das aber gar nicht mehr möglich. Das Elektrizitätsnetz der USA zum Beispiel ist in seiner Steuerung derart komplex, dass es, sobald es heruntergefahren wäre, einfach nicht mehr hochzufahren wäre. Weil es eben wie ein lebendes, homöostatisches System funktioniert, das nur im Gleichgewicht existieren kann. Das ist natürlich eine dramatische Tatsache. Wir sind von Systemen umgeben, die wie Lebewesen funktionieren und als solche natürlich auch aus dem Ruder laufen können. Es kann Krebs auftreten, oder ein Herzinfarkt.



profil: Aber im Grunde bewirkt Komplexität Stabilität? Das Kartenhaus hält sich selbst im Gleichgewicht?

Mayer-Schönberger: Ja, aber leider weiß ich nicht genau, wie es das macht. Und falls es einmal doch zusammenbricht, habe ich keine Möglichkeit, es wieder aufzubauen. Agilität bedeutet auch Fehlerakzeptanz. Darin sind wir als Spezies leider ganz schlecht. Ich übrigens auch.