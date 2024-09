Hirnforscherin Catherine Dulac: „Geschlechtsidentität ist komplexer als erwartet“

In Fachkreisen wurde die gebürtige Französin bereits als junge Forscherin bekannt, als sie im Labor des Nobelpreisträgers Richard Axel an der Columbia University die Wirkung von Pheromonen völlig neu dachte – und an Mäusen bewies. An der Harvard University erschütterte sie ein jahrzehntealtes Dogma, wonach es ein männliches und ein weibliches Gehirn geben würde. Vielmehr besitzen Mäuse und viele andere Säugetiere ein mit männlichen und weiblichen Schaltkreisen ausgestattetes Gehirn, von denen je nach Geschlecht der eine oder andere Schaltkreis ausgeknipst wird.

Vortrag in Klosterneuburg

Am 30. September wird Catherine Dulac ihre neuesten Forschungsergebnisse am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg vorstellen. Titel des Vortrags: „Neurobiology of Sickness and Social Behavior“. Anmeldung hier.