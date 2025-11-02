NYC Mayoral Candidate Zohran Mamdani Holds Campaign Stop In The Bronx
NYC Mayoral Candidate Zohran Mamdani Holds Campaign Stop In The Bronx

Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani

USA

Bürgermeisterwahl: Wie links ist New York?

Zohran Mamdani, 34, sehr links und israelfeindlich, könnte am Dienstag New Yorker Bürgermeister werden.
Von Robert Treichler
02.11.25

Wenn New York City einen neuen Shootingstar hervorbringt, sollte man nicht den Fehler machen, ihn zu unterschätzen. Der bislang Letzte fuhr am 16. Juni 2015 die Rolltreppe seines Wolkenkratzers in der Fifth Avenue abwärts, gab seine Kandidatur als Präsidentschaftskandidat bekannt und wurde anfangs belächelt. Sein Name: Donald Trump. Der mutmaßlich Nächste gleicht Trump in gar nichts, außer darin, dass er überraschend eine Wahl gewinnen könnte: Zohran Mamdani, 34 Jahre alt, ist seit seinem sensationellen Sieg bei der Vorwahl der Demokraten klarer Favorit bei der Wahl zum New Yorker Bürgermeister am Dienstag dieser Woche.

Mehr noch, Mamdani wird bereits als Prototyp eines erfolgreichen Politikers der Demokratischen Partei gehandelt. Nach Joe Bidens zurückgezogener Kandidatur und Kamala Harris’ deutlicher Niederlage gegen Donald Trump sehnt sich die Partei nach einer Figur, die Massen begeistern und Wahlen gewinnen kann. Ist Mamdani der Mann, auf den sie gewartet hat?

Demokrat Robert Reich sieht in Mamdani die Zukunft der Demokratischen Partei, die republikanische Abgeordnete hingegen einen Dschihadisten.

(profil.at)
