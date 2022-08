"Die Strategie ist, Taiwan zu isolieren"

profil: Der Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan hat China erzürnt, die Volksrepublik hielt das größte Militärmanöver in der Region ab. Wird es beim Säbelrasseln bleiben oder läuft das auf einen Angriff Chinas auf Taiwan hinaus?

Gady: Im Moment ist nicht von einem Angriff auszugehen. Es ist fraglich, ob die chinesische Volksbefreiungsarmee überhaupt die Kapazitäten hat, die Insel auf konventioneller Ebene anzugreifen, also im Rahmen einer Invasion. Amphibische Operationen sind die komplexeste Art von Militäroperationen. Es gibt wenig Evidenz dafür, dass die chinesische Kriegsmarine Truppenverbände in der notwendigen Stärke über das Wasser bewegen kann. Die Chinesische Marine hat etwa 90 einsetzbare Landungsschiffe. Es dauert acht Stunden, um die Taiwanstraße zu überqueren, also die Meerenge zwischen Taiwan und China. In der ersten Welle könnten wohl nur 24.000 bis 27.000 Mann angelandet werden, die mindestens 24 Stunden ohne Unterstützung durchhalten müssten. Dem gegenüber würden 150.000 taiwanesische Soldaten stehen. Unklar ist auch, ob die chinesische Luftwaffe die Kapazitäten hat, die Verbände vor gegnerischen Angriffen zu schützen. Taiwan verfügt über ein gut integriertes Netzwerk an Radar- und Flugabwehrsystemen. Was Lufttransportkapazitäten betrifft, könnten im Ernstfall wohl nur zwei Luftlandebrigaden, also etwa 6000 Mann, nach Taiwan gebracht werden.

profil: Wie würde eine Landung zu Wasser aussehen?

Gady: Es ist ungewiss, ob die Kriegsmarine die Fähigkeit hat, die Taiwanstraße zu schützen, damit eine Invasionsflotte dort landen kann. Es kursiert die Idee, Truppen mit zivilen Fähren nach Taiwan zu bringen, aber das ist nahezu unmöglich. Es gibt wetterbedingt jährlich nur ein kurzes Zeitfenster für eine solche Landung und auch nur wenige Strände, wo das funktionieren könnte. Vor allem würde man das Überraschungsmoment brauchen – und Taiwan hat ein ausgezeichnetes Frühwarnsystem aus Radarsystemen, Aufklärungsfliegern, aber auch Spionen in China. Was viel besprochen wird ist das Greyzone-Szenario: Durch eine Blockade in der Luft, zu Wasser und im Cyberraum könnte Taiwan vom Rest der Welt abgeschnitten werden. Auch hier ist unklar, ob die chinesische Marine diese Blockade langfristig aufrechterhalten könnte.