Genozid: Geschichte eines umkämpften Begriffs

Das UN-Untersuchungsteam UNITAD, das die Verbrechen des sogenannten Islamischen Staates (IS) untersucht, klassifiziert die Verbrechen an den Jesiden als Genozid.

2021

Deutschland erkennt den Völkermord an den Herero und Nama in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) an. Berlin will Namibia eine Milliarde Euro an zusätzlicher Entwicklungshilfe zahlen, vermeidet jedoch das Wort „Reparationszahlungen“. Deutsche Kolonisten trieben von 1904 bis 1908 die Herero in die Wüste, wo viele verdursteten. Mindestens 60.000 Menschen starben.