Kosovo-Serbe über Banjska: „Keine Terroristen, sondern Helden“

Die Angreifer, die das Tor mit einem gepanzerten Fahrzeug rammten, kamen in der Nacht auf Sonntag, dem 24. September. Es waren rund 30 Männer, ausgestattet im Stil einer Guerilla-Gruppe. Sie trugen Uniformen ohne Abzeichen, waren zum Teil maskiert, und sie waren mit Sturmgewehren bewaffnet. Bevor sie sich im Kloster von Banjska verschanzten, versperrten sie die Dorfbrücke mit zwei quer stehenden Lkw. Die kosovarische Polizei rückte an, dann kam es zu einer Schießerei. Dabei kam ein kosovo-albanischer Polizist namens Afrim Bunjaku ums Leben.

Die Kämpfer drangen in das Dorf ein. Sie wiesen die Bewohner an, in ihren Häusern zu bleiben. Den ganzen nächsten Tag waren in Banjska Schüsse zu hören. Ein Bewohner aus der nahe gelegenen Stadt Mitrovica erzählt, dass er in jener Nacht eine SMS erhalten habe, in der stand: „In Banjska herrscht Krieg.“

Dejan Nedeljković, ein Mann von 40 Jahren mit kurz geschorenen Haaren und einem tätowierten Wolfsrudel am Arm, ist in Banjska aufgewachsen, ein Dorf mit 300 Bewohnern, das 15 Kilometer von der serbischen Grenze entfernt liegt. Das Haus seiner Eltern steht am Fuße des Klosters, erzählt er, und am 24. September waren sie zu Hause.

Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti hat wenige Tage nach dem Angriff Drohnenvideos veröffentlicht. Sie sollen zeigen, wie die Terrorgruppe in Camps der serbischen Armee trainieren. Serbiens Präsident Aleksander Vučić hat die Vorwürfe von sich gewiesen. Serbien wolle Verhandlungen, nicht Krieg, meinte er letzte Woche in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN : „Wir haben viel zu verlieren. Warum sollten wir solche Spielchen spielen?“

Aus Sicht der Regierung in Prishtina war genau das das Ziel. Vjosa Osmani, die Präsidentin des Kosovo, sprach von einem „Krim-ähnlichen Annexionsplan“, hinter dem der serbische Staat stecke. "Wir haben Karten, Drohnenaufnahmen, die Waffen der Angreifer und ihre auf der Flucht zurückgelassenen Telefone ausgewertet. Daraus geht klar hervor, dass sie an 37 Orten gleichzeitig in einer hybriden Operation Fakten schaffen wollten, um den Norden unseres Landes zu besetzen", so Osmani in einem Interview mit der deutschen Tageszeitung "Welt" . Die Präsident des Kosovo zeigt sich besorgt, „dass es in Zukunft zu ähnlichen Angriffen, auch in größerem Ausmaß, kommen könnte, wenn Serbien nicht verurteilt wird.“ Solange es keine Sanktionen gegen Serbien gibt, werde Prishtina sich nicht an den Verhandlungstisch setzen.

Doch es wird eng für Vučić. Die Angreifer verfügten über ein modernes Waffenarsenal, mit dem man laut den kosovarischen Behörden „Hunderte Kämpfer“ hätte ausstatten können. „Für mich ist es undenkbar, dass die Vorbereitung auf diesen Angriff und die Bewaffnung der Kämpfer ohne das Wissen der serbischen oder russischen Geheimdienste abgelaufen ist“, sagt der Balkanexperte Vedran Džihić, der an der Universität Wien lehrt. „Man muss wissen, dass Vučić den Norden des Kosovo schon immer gesteuert hat. Es ist aber auch gut möglich, dass der Angriff ohne sein Wissen stattgefunden hat. Dann deutet alles darauf hin, dass sein straff organisiertes Regime Lücken aufweist und er nicht mehr alle Fäden zusammenhalten kann.“ Im Interview mit "profil" sagt der Politikwissenschaftler Agon Maliqi : „Das waren keine Zivilisten. Das war eine militarisierte, staatliche geförderte Einheit. Die Bereitstellung, Beschaffung und der Transport der Waffen können nur durch staatliche Einheiten erfolgen." Militärexperten, mit denen profil gesprochen hat, argumentieren ähnlich. Es sei schwierig, Waffen in diesem Umfang und in dieser Qualität auf dem Schwarzmarkt zu beschaffen. Es brauche einen "Maulwurf" in den Sicherheitsbehörden, der Waffen abzweigt.

All diese Gespräche finden immer nur im Schutz der Anonymität statt. Brüssel hütet sich, zu schnell mit dem Finger auf die Regierung in Belgrad zu zeigen. „Die EU wird auf Grundlage der Untersuchung nächste Schritte einleiten“, heißt es aus dem Büro des Hohen Repräsentanten Josep Borrell. Angesprochen auf die Frage, was das Ziel der Angreifer gewesen sein könnte, antwortet sein Sprecher: „Die Menge der beschlagnahmten Waffen ist enorm und gibt Anlass zu großer Sorge. Es ist ein Alarmsignal, dass die Lage im Norden des Kosovo äußerst ernst ist.“ Die EU spricht offiziell von einem Terroranschlag.

Die beiden sind 27 und 33 Jahre alt und leben im Nordkosovo. Sie heißen eigentlich anders und wollen anonym bleiben. Das Treffen findet in einer Bar im Norden der Stadt Mitrovica statt. Hier kann man, anders als im ethnisch-albanischen Süden, mit serbischen Dinar bezahlen. Auf der Straße flattern serbische Fahnen, und die Autofahrer weigern sich seit über einem Jahr, Kfz-Kennzeichen mit dem Wappen der Republik Kosovo anzubringen. Fragt man Aleksander, wo er lebt, sagt er: in Serbien.

Zankapfel Gemeindeverband

Mit „Terror“ meint Aleksander die Präsenz der Spezialeinheiten, die Albin Kurti seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 vermehrt in den Norden schickt, um den im Norden grassierenden Drogenschmuggel zu bekämpfen. Viele Kosovo-Serben fühlen sich von den schwer bewaffneten, zumeist nur Albanisch sprechenden Männern in den gepanzerten Fahrzeugen eingeschüchtert. Dazu kommt, dass sich Kurti weigert, einen Gemeindeverband für die Serben umzusetzen, eine Art Selbstverwaltung in den Bereichen Kultur, Gesundheitswesen und Bildungssystem. „Wir haben dasselbe Schulsystem wie in Serbien, und ich will, dass das so bleibt“, sagt Marijana, eine Lehrerin aus Mitrovica. Sie wolle keine Dokumente mit dem Stempel der Republik Kosovo, sagt sie. Sie will, dass die Ärzte serbische Gehälter beziehen und die Serben im Notfall in einem serbischen Krankenhaus behandelt werden können.

Die EU und die USA pochen seit Monaten auf den Gemeindeverband. Ohne ihn, so heißt es, liege der Dialog auf Eis. Aber Kurti ist unnachgiebig. Er befürchtet, dass die Kosovo-Serben die Autonomie missbrauchen und eine „Republika Srpska im Kosovo“ etablieren könnten. Das ist eine Anspielung auf jene serbische Entität Bosnien-Herzegowinas, die seit Jahren mit der Abspaltung droht.

Eben dort, in der Republika Srpska, tauchte ein Wandgemälde auf. Es zeigt Stefan N., einen der Angreifer von Banjska, die drei Finger zum serbischen Gruß erhoben, eine nationalistische Geste, die auf die Zeit der Balkankriege zurückgeht. Hooligans hissten dasselbe Banner in einem Fußballstadion in Belgrad. Stefan N. war Fan des Clubs „Roter Stern Belgrad“, erzählt jemand, der mit ihm aufgewachsen ist. Die Fankurve ist für ihre nationalistischen Chöre bekannt. Im Juli enthüllten sie ein Banner, auf dem stand: „Wenn die Armee in den Kosovo zurückkehrt“.