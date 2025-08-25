Netanjahu-Gegner Ofer Cassif: „Man wollte uns lynchen“

Dreimal wurde Knesset-Abgeordneter Ofer Cassif suspendiert. Er erzählt, wie Netanjahu seine Gegner unter Druck setzt und wie die Gewalt auf Israels Straßen eskaliert.

Sie demonstrierten am vorletzten Sonntag zusammen mit über einer Million Israelis für einen Waffenstillstand in Gaza und einen Geiseldeal. Wie sehr setzt das Netanjahu unter Druck? Ofer Cassif Das war eine der größten Demonstrationen in der Geschichte Israels. Netanjahu und seine Handlanger sind in Panik geraten. Noch bevor jegliche Kundgebungen oder Streiks starteten, sagten sie bereits, die Proteste seien gescheitert. Aber auch wenn die Regierung nervös ist, will sie ihre Grausamkeiten, darunter auch die Opferung der Geiseln, fortsetzen. Warum? Cassif Netanjahu sorgt sich um sein persönliches Schicksal. Er ist ein Feigling und fürchtet, mit Kriegsende im Gefängnis zu landen. Sein Regierungsumfeld aus messianischen Fanatikern glaubt indessen felsenfest daran, dass die vollständige Zerstörung des Gazastreifens und dessen Kolonialisierung durch jüdische Siedler Teil eines göttlichen Plans sind, den sie ausführen müssen.

© Anadolu via Getty Images/Arif Kayacan/Anadolu via Getty Images Ofer Cassif, 60, vertritt seit 2019 die sozialistische Partei Chadasch in der Knesset. Er stammt aus einer jüdischen Familie, die 1934 aus Polen nach Israel ausgewandert ist. Der linke Abgeordnete unterrichtet Politikwissenschaften an der Hebräischen Universität in Jerusalem und anderen Hochschulen.

Chadasch-Vorsitzender Ayman Odeh und Sie wurden im Juli bei einer Demonstration angegriffen. Was ist passiert? Cassif Man wollte uns lynchen. Schon als ich in der Stadt Ness Ziona, wo für ein Ende des Gaza-Krieges demonstriert wurde, ankam, warfen Dutzende Männer Glasflaschen und später Steine, spuckten, fluchten und versuchten mich zu schlagen. Die Polizei musste uns aus der Gefahrenzone bringen. Der Mob zerschlug die Scheibe von Ayman Odehs Auto. Jemand warf einen großen Stein auf mich, der mich nur um wenige Zentimeter verfehlte und hinter mir ein Fenster einschlug. Sie gaben danach der Regierung Netanjahu die Schuld an der Gewalt. Warum? Cassif Die Polizei hat ihre Arbeit nicht getan. Niemand wurde verhaftet. Die Polizei ist zu einer Miliz der Regierung geworden, anstatt eine Kraft zu sein, die der Öffentlichkeit dient. Aber noch schlimmer ist, dass sich niemand von dieser Gewalt distanzieren wollte. Regierungsvertreter haben sie praktisch gutgeheißen und gefördert. Die Regierung verurteilte den Vorfall nicht? Cassif Sogar der Knessetsprecher (Amir Ohana von der Regierungspartei Likud, Anm.) fand keine kritischen Worte, obwohl ich ihn damit konfrontiert hatte. Hinzu kommen verbale Attacken von Regierungsvertretern selbst: Itamar Ben-Gvir, Minister für öffentliche Sicherheit, forderte zum Beispiel letztes Jahr, mich nach Syrien abzuschieben. Netanjahu und seine Minister normalisieren und legitimieren die Gewalt auf den Straßen.

© AHMAD GHARABLI / AFP Ayman Odeh Odeh ist Vorsitzender der sozialistischen Partei Chadasch. Der arabisch-israelische Anwalt Ayman Odeh ist Vorsitzender von Chadasch. Die Fraktion stellt drei Knessetabgeordnete (Ayman Odeh, Ofer Cassif und Aida Touma-Suleiman). Chadasch ist die einzige Partei in Israel, die sich als jüdisch-arabische Partei versteht.

Der Großteil der Stammwähler von Chadasch sind arabische Staatsbürger Israels, die sich oft als Palästinenser identifizieren und rund ein Fünftel der Bevölkerung Israels ausmachen. Wie hat sich das Leben für sie seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verändert? Cassif Netanjahu möchte unsere palästinensischen Mitbürger mundtot machen. Ärzte, Lehrer und Studenten wurden gefeuert, weil sie sich gegen das Massaker in Gaza ausgesprochen haben. Es herrscht ein Klima der Angst. Aber es gibt auch Lichtblicke: Immer mehr Menschen riskieren es, zu protestieren. Vor ein paar Wochen gab es eine riesige Demonstration in der palästinensischen Stadt Sachnin im Norden Israels, an der fast 20.000 Menschen, hauptsächlich Palästinenser, teilnahmen.

Fühlen sich arabische Israelis noch sicher? Cassif Nein. Gerade Übergriffe auf palästinensische Staatsbürger haben zugenommen. Frauen mit Kopftuch werden in Zügen oder Bussen beschimpft und verspottet. Palästinensische Christen in Jerusalem werden bespuckt. © AHMAD GHARABLI / AFP Rund zwei Millionen arabische Staatsbürger leben in Israel. Anders als jüdische Israelis dienen sie nicht in dem Militär des Landes. Sie wählen traditionell entweder die islamisch-konservative Vereinigte Arabische Liste (Ra'am), die linksnationalistische Balad oder das Parteibündnis der sozialistischen Chadasch und der säkular-arabischen Ta'al. Sie wurden im Oktober 2023 für 45 Tage von der Knesset suspendiert. Wie kam es dazu? Cassif Ich war weder geschockt noch überrascht, sondern hauptsächlich wütend. Man suspendierte mich, weil ich gesagt hatte, dass die israelische Regierung das am 7. Oktober von der Hamas verübte Massaker als Vorwand nutze, um die palästinensischen Gebiete zu annektieren, die Palästinenser zu vertreiben und die Personen, die sich widersetzen, zu töten. Oppositionelle stimmten teilweise ebenfalls für Ihre Suspendierung. Ist das Anti-Netanjahu-Lager gespalten? Cassif Manche Netanjahu-Gegner streiten sich lieber mit uns, als sich gegen die Opferung der Geiseln und das Verheizen israelischer Soldaten als Kanonenfutter zu stellen. Personen wie Oppositionschef Jair Lapid haben kein Alternativkonzept zu Netanjahu, sondern präsentieren sich nur als besseres Personal für den Regierungsposten. Sie wurden bis jetzt dreimal suspendiert. Cassif Die Ethikkommission der Knesset hat mich im letzten Jahr für sechs Monate suspendiert. Und jetzt erneut für zwei Monate, beginnend mit dem Ende der Parlamentspause im Oktober. Der Grund ist: Ich verwende den Begriff „Völkermord" für Israels Vorgehen in Gaza und stelle mich gegen diesen Genozid. Ob der Begriff „Völkermord" passend ist, wird heftig diskutiert. Warum verwenden Sie ihn trotzdem? Cassif Wir sehen in Gaza eine massive Brutalität. Nach der Völkermordkonvention von 1948 muss die Absicht bestehen, eine Gruppe auszulöschen, damit der Begriff „Völkermord" zutrifft. Auch das sehe ich: Nach dem 7. Oktober fiel von Regierungsvertretern immer wieder der Satz: „Es gibt keine Unschuldigen in Gaza." Verstehen Sie die Skepsis in Europa gegenüber dem Begriff „Völkermord"? Cassif Deutschland und Österreich versuchen wegen ihrer Geschichte wegzuschauen. Sie fügen aber damit ihrem früheren Verbrechen – dem Holocaust – eine weitere Sünde hinzu. Und schaden damit auch Israel: Israelis und Palästinenser teilen nämlich die gleichen Interessen. Israel würde ebenfalls von einer Zweistaatenlösung profitieren. Menschen in Europa sollten sich klar sein, dass der größte Feind der Israelis die israelische Regierung ist.